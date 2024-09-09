泱泱遭宣布退出《木曜4》認「意料之外」！　發聲曝下一步動向

記者王靖淳／綜合報導

由藝人邰智源、坤達、KID等人領軍的YouTube節目《木曜4超玩》，因為一日系列、木曜運動會以及木曜演唱會等主題，而深受不少觀眾喜愛。製作人阿良最近重回節目直播，宣布「木曜一代軍」退役，消息曝光後引發討論，也讓外界擔憂節目收攤的可能。為此，成員泱泱事後透過臉書發聲，坦承「遇到意料之外，不是自己預期或掌控的事。」

▲泱泱是《木曜4超玩》成員之一。（圖／翻攝自Facebook／泱泱LYNN）

泱泱分享自己的近況與心情，並與粉絲透露未來生活的規劃。她表示，這一週遇到一些意料之外的事情，但她提醒大家，在面對不可預期或無法掌控的情況時，最重要的還是做好自己能做的部分，並保持積極的心態。泱泱還提到，每個時期都有不同的規劃，最近她就發現身邊好友陸續擁有自己的房子，這也讓她開始思考關於住家的規劃。

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▲《木曜4超玩》深受觀眾喜愛。（圖／翻攝自Facebook／木曜4超玩）

最後，泱泱不忘在文末鼓勵大家，無論生活中遇到什麼挑戰，都要保持正能量，並期待著未來能夠與大家一起朝著理想前進。事實上，《木曜4》製作人阿良（5）日在直播時直言一代軍乘載所有回憶，「我們跟過去告別，但不代表再見。」事後更發文透露，這次和《正港分局》的合作就是六大金剛的最後一個作品。如今泱泱的貼文曝光後，也遭外界猜測，可能是在針對被退出《木曜4》一事表態，再度掀起網友討論。