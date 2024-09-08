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愛雅結婚2年「首公開老公正面照」！　補辦婚宴鬆口時間點：年底見❤️

記者王靖淳／綜合報導

女星愛雅（舊藝名：張艾亞）愛情、事業雙豐收，在2022年宣布嫁給圈外15年好友，更自創素麻辣鍋品牌。不曾公開另一半長相的她，今（8）日驚喜PO出兩人的婚紗照，同時也透露，即將在年底舉辦婚禮，貼文曝光後，立即掀起討論。

▲▼愛雅。（圖／翻攝自Facebook／愛雅張艾亞）

▲愛雅首度公開老公長相。（圖／翻攝自Facebook／愛雅張艾亞）

愛雅在文中深情表達對老公的感謝與愛意，同時也分享結婚兩週年紀念的感動。她透露，兩年前的公證讓她「嫁給了愛情」，但婚後的生活不只是浪漫，還有更多日常中的付出與支持。愛雅提到，老公在她忙於照顧年邁的妮妮時，默默承擔起煮飯、洗衣等家務，讓她更能專注於其他責任，「日常的瑣碎，是他愛我的方式。」

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▲▼愛雅。（圖／翻攝自Facebook／愛雅張艾亞）

▲愛雅發文習慣將老公的臉用貼圖遮住。（圖／翻攝自Facebook／愛雅張艾亞）

回顧兩人共同創業的過程，愛雅形容他們的婚姻不僅僅是夫妻，更像是戰友，一起生活、工作，摩擦和爭論在所難免，但這些也成為彼此更靠近的機會。愛雅感謝老公在創業路上的支持，從食品專業到企業管理，對方一路陪伴她成長，幫助她從「小公主」變成「大女主」，在事業與生活中共同進步。她表示，「在我的世界裡，他是白馬王子，更是超級英雄。」

▲▼愛雅。（圖／翻攝自Facebook／愛雅張艾亞）

▲愛雅認為自己和老公是夫妻更像戰友。（圖／翻攝自Facebook／愛雅張艾亞）

愛雅透露，接近結婚兩週年之際，老公再次問她：「妳願意嫁給我嗎？」這讓她想起12年前的初見，和那份深刻的愛情。她回應：「我願意，參與你的中老年，往後餘生；和你一起努力在新的領域；和你攀登每一座山，走向每一顆三角點；和你一起接受有低谷的可能，和你一起享受高峰的可能。」

▲▼愛雅。

▲愛雅透露將在年底舉行婚禮。（圖／翻攝自Facebook／愛雅張艾亞）

愛雅認為，兩人的感情是相互滋養的，彼此成就並展望未來的無限可能。最後，她感謝老公尊重她媽媽的傳統願望，兩人將在年底舉辦婚禮，完成人生重要的儀式。

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