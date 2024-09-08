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唐綺陽化身影展大使！　國師鼓勵拋開性別界線：成為獨一無二的自己

記者蕭采薇／台北報導

「國師」唐綺陽受邀擔任本屆「台灣國際酷兒影展」大使，第四屆酷兒影展即擔任影展特派員的唐綺陽表示：「我一直都很支持酷兒朋友們，鼓勵大家拋開性別的界線，成為獨一無二的自己。這次很榮幸擔任酷兒影展大使，本屆多部電影也都非常值得細細品味。水瓶時代就是酷兒的時代，大家一起為愛發聲、勇敢做自己！」

▲▼唐綺陽擔任本屆酷兒影展大使。（圖／酷兒影展提供）

▲唐綺陽擔任本屆酷兒影展大使。（圖／酷兒影展提供）

唐綺陽向觀眾推薦本屆開幕片、變裝皇后與富家小開跨越族群與性別框架而展開愛情的喜劇《愛神來啦》、閉幕片、榮獲今年柏林影展泰迪熊獎、探討同性伴侶面對生老病死等現實問題的《從今以後》、重現90年代面對愛滋病的未知感、提名今年坎城影展酷兒金棕櫚獎的《我愛，我死，我生》、發生在高加索山上的無對白可愛童話、入選多個國際影展的《浪漫纜車升空中》。

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▲▼唐綺陽擔任本屆酷兒影展大使。（圖／酷兒影展提供）

▲唐綺陽擔任本屆酷兒影展大使。（圖／酷兒影展提供）

除了第一屆沒設立大使，酷兒影展第二屆至今的大使皆為三金等級，包括金馬影帝莫子儀、吳慷仁、金馬原創電影歌曲獎陳昊森、金馬新演員入圍曾敬驊、金鐘視后楊丞琳、金曲重唱組合Ella陳嘉樺、金曲歌后A-Lin、徐佳瑩、艾怡良、金曲歌王HUSH。本屆大使唐綺陽也是金鐘得主，成為第10位三金大使，讓酷兒影展的鍍金大使邁入二位數。

酷兒影展將於10月17日至11月17日，在台北、台中、高雄輪番放映，9月8日中午12點全面開賣，詳情請上ibon售票網。

 

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