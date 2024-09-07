ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「這次笑林依晨的令人不齒！」　媒體人批沒水準：認祖歸宗也要罵

記者劉宛欣／綜合報導

「零負評女神」林依晨日前在陸綜上脫口「我是成都人，我爺爺是成都（人）」，在網路上掀起熱議，引發各界議論。對此，她本人在日前出席公開活動時回應「請大家理解」，媒體人謝曜州忍不住開腔，為她打抱不平表示「這次去笑林依晨的，真令人不齒」！

▲林依晨出席保誠人壽年度品牌活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲林依晨日前出席公開活動，回應「成都人」風波。（圖／記者林敬旻攝）

謝曜州日前在臉書發文，發表對林依晨「我是成都人」事件的看法，他直言：「朋友圈裡面在政治上可以有非常兩極的見解，但是這一次去笑林依晨的，真是令人不齒！」接著在留言區回覆網友時再度補充「人家認祖歸宗， 居然去罵人家，這些人水準真的是很差」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲謝曜州替林依晨打抱不平。（圖／翻攝自謝曜州臉書）

▲謝曜州替林依晨打抱不平。（圖／翻攝自謝曜州臉書）

另一方面，林依晨政大韓文系的老師朱立熙，曾提及林依晨對老師相當尊敬，每逢教師節會收到簡訊問候，並曾收到對方結婚喜帖，但得知學生在節目發言，發文「我早就開罵了！我把她的照片全部下架，拜託教師節不要再寄來簡訊，這種虛情假意太廉價。實在對『零負評』太失望了！」目前疑似已經刪文，謝曜州對此則嘲諷道「我真心覺得那個老師是犧牲自己，反串成黑粉，護體他最愛的學生，杏壇上的燃燒自我照亮學生」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

推薦閱讀

看不下去台北看守所外「這一幕」！鄭家純決定出手了：當作贊助

看不下去台北看守所外「這一幕」！鄭家純決定出手了：當作贊助

郭子乾穿「9487」囚服模仿柯文哲！　《瘋神》片段瘋傳網虧：神預言

郭子乾穿「9487」囚服模仿柯文哲！　《瘋神》片段瘋傳網虧：神預言

陸寺廟「拜佛貓」遭香客一拳打飛！　瘋傳血管破裂…收治醫院發聲

陸寺廟「拜佛貓」遭香客一拳打飛！　瘋傳血管破裂…收治醫院發聲

篠崎泫探監Toyz淚崩「對話內容曝光」！　認了公佈戀情損失工作：不想再藏

篠崎泫探監Toyz淚崩「對話內容曝光」！　認了公佈戀情損失工作：不想再藏

不知自己要被離開　KID傻眼：「能配合我都配合」

不知自己要被離開　KID傻眼：「能配合我都配合」

Joeman「騙出詐騙車手面交」！警逮人實況畫面曝 網嚇：企劃太猛

Joeman「騙出詐騙車手面交」！警逮人實況畫面曝 網嚇：企劃太猛

Jennie硬起來提告！爸爸被冒充出書「扯她私生活」　公司聲明曝光

Jennie硬起來提告！爸爸被冒充出書「扯她私生活」　公司聲明曝光

鳳梨入珠2個月「開放賞鳥」影片曝！友反應超真實 認證86顆：早上會裂開

鳳梨入珠2個月「開放賞鳥」影片曝！友反應超真實 認證86顆：早上會裂開

陸百萬網美車展太辣出事！官方怒斥「擦邊球」　網傻眼：在清朝？

陸百萬網美車展太辣出事！官方怒斥「擦邊球」　網傻眼：在清朝？

日男偶像「約砲集郵後宮」！正牌女友毀滅式爆料　怒公開兩人裸照

日男偶像「約砲集郵後宮」！正牌女友毀滅式爆料　怒公開兩人裸照

《木曜4》6成員被宣布退出「泱泱溫妮噤聲中」！4天前認：調整工作狀態

《木曜4》6成員被宣布退出「泱泱溫妮噤聲中」！4天前認：調整工作狀態

啦啦隊女神出門「只能穿短裙」被男友控制3穿搭！崩潰：為什麼這麼變態

啦啦隊女神出門「只能穿短裙」被男友控制3穿搭！崩潰：為什麼這麼變態

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

看不下去台北看守所外「這一幕」！鄭家純決定出手了：當作贊助

郭子乾穿「9487」囚服模仿柯文哲！　《瘋神》片段瘋傳網虧：神預言

陸寺廟「拜佛貓」遭香客一拳打飛！　瘋傳血管破裂…收治醫院發聲

篠崎泫探監Toyz淚崩「對話內容曝光」！　認了公佈戀情損失工作：不想再藏

不知自己要被離開　KID傻眼：「能配合我都配合」

Joeman「騙出詐騙車手面交」！警逮人實況畫面曝 網嚇：企劃太猛

Jennie硬起來提告！爸爸被冒充出書「扯她私生活」　公司聲明曝光

鳳梨入珠2個月「開放賞鳥」影片曝！友反應超真實 認證86顆：早上會裂開

陸百萬網美車展太辣出事！官方怒斥「擦邊球」　網傻眼：在清朝？

日男偶像「約砲集郵後宮」！正牌女友毀滅式爆料　怒公開兩人裸照

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

林依晨

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 啦啦隊女神李雅英「夢幻婚紗照」曝光！胸前大開深V　粉絲被電暈
  2. 〈晚安大小姐〉雙人組喊話「想合作李多慧」：被發現會關牢房鞭打
  3. 「這次笑林依晨的令人不齒！」　媒體人批沒水準：認祖歸宗也要罵
  4. Bruno Mars「團隊高雄趴趴走」開啟觀光客模式　駁二、佛光山打卡
  5. 陳喬恩遇「女酸民發瘋騷擾」！　公開截圖忍無可忍：心理不正常要就醫
  6. 白冰冰被消遣是「擱淺海獅」　子弟兵阿玟下場出爐
  7. ASMRZ唱〈晚安大小姐〉兩度遭中斷　「知名網紅」突衝台上踩場
  8. 徐凱希煩惱婚禮禮金「不想佔便宜」！　怕新人虧錢PO文求解：怎麼包？
  9. 張齡予代言菁鑽聯盟　不收一毛錢提振國旅
  10. 鹿希派爆料Sandy「從小就超愛她」！　小S傻眼：妳姊假裝不在乎我

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366