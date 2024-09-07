「這次笑林依晨的令人不齒！」　媒體人批沒水準：認祖歸宗也要罵

記者劉宛欣／綜合報導

「零負評女神」林依晨日前在陸綜上脫口「我是成都人，我爺爺是成都（人）」，在網路上掀起熱議，引發各界議論。對此，她本人在日前出席公開活動時回應「請大家理解」，媒體人謝曜州忍不住開腔，為她打抱不平表示「這次去笑林依晨的，真令人不齒」！

▲林依晨日前出席公開活動，回應「成都人」風波。（圖／記者林敬旻攝）

謝曜州日前在臉書發文，發表對林依晨「我是成都人」事件的看法，他直言：「朋友圈裡面在政治上可以有非常兩極的見解，但是這一次去笑林依晨的，真是令人不齒！」接著在留言區回覆網友時再度補充「人家認祖歸宗， 居然去罵人家，這些人水準真的是很差」。

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▲謝曜州替林依晨打抱不平。（圖／翻攝自謝曜州臉書）

另一方面，林依晨政大韓文系的老師朱立熙，曾提及林依晨對老師相當尊敬，每逢教師節會收到簡訊問候，並曾收到對方結婚喜帖，但得知學生在節目發言，發文「我早就開罵了！我把她的照片全部下架，拜託教師節不要再寄來簡訊，這種虛情假意太廉價。實在對『零負評』太失望了！」目前疑似已經刪文，謝曜州對此則嘲諷道「我真心覺得那個老師是犧牲自己，反串成黑粉，護體他最愛的學生，杏壇上的燃燒自我照亮學生」。