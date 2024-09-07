周杰倫大巨蛋開唱「合體阿信」？　他親承諾1句粉絲嗨爆

圖文／鏡週刊

周杰倫確定將於12月上旬在大巨蛋舉辦《嘉年華》演唱會，成為第一位在台北大巨蛋舉辦專場演唱會的歌手，昨（6日）消息曝光後，歌迷們摩拳擦掌準備搶票，就連五月天主唱阿信也說：「我也要搶票了」，而周杰倫回以阿信一句「神回覆」，讓粉絲看了嗨爆。

周杰倫6日在IG貼出雜誌照片，問大家：「大巨蛋聽說了嗎？」粉絲們熱情回應：「不愧是你哥，什麼都要第一」「聽說了～看見了～聞到了～哥幫我留張票啊啊啊啊啊」「明白的哥，大巨蛋第一人！台北等我們」「剛剛聽說了，太開心！我們泰國歌迷會去找哥喔。」

許多歌迷喊話周杰倫，拜託他一定要開實名制，「不然又要跟黃牛搶票了，讓真粉絲進去聽吧」「7年了，哥，拜託跟華仔一樣實名制，開10場」。

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阿信也現身留言：「我也要搶票了????」周杰倫看了回覆他：「你可以直接走進來，然後說我要上台。」讓粉絲們相當期待阿信當演唱會嘉賓，敲碗「周五合體」。

▲阿信表示「我也要搶票了」，周杰倫回覆他：「你可以直接走進來，然後說我要上台。」（翻攝周杰倫IG）

杰威爾音樂昨公布，周杰倫《嘉年華》世界巡迴演唱會將在今年12月上旬於台北大巨蛋登場，這將是周杰倫睽違7年後再度於台北舉辦個人演唱會，也是台北大巨蛋第一次舉辦的專場個人演唱會，演出團隊也因應大巨蛋這個全新的場地積極準備中，期待帶給大家全新的感受與體驗。周杰倫台北大巨蛋演唱會的演出時間及相關售票訊息，將會再擇期官宣，敬請期待。



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