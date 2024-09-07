ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林襄罕見動怒開罵「沒誠信」！被惡意拖欠尾款N個月：很令人無奈

記者潘慧中／綜合報導

林襄除了啦啦隊應援工作，還跨界電視圈、時尚領域，人氣持續攀升，但也因此常無辜招惹是非。她7日便在Instagram吐露最近遇到的3件怪事，「很少發表一些比較負面的事，但還是要說出來提醒襄民們，希望大家小心別受騙上當。」

▲▼林襄。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki ）

▲林襄大動作呼籲3件事。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki ）

林襄在限時動態表示，有網友在IG看到她的豐胸廣告。該廣告使用她過去拍攝的影片進行剪輯，宣稱某些豐胸產品幾天內就能見效，甚至要求搭配豐胸老師的療程，「今天得知有人就因此被騙了好幾萬。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林襄強調她沒有接任何豐胸廣告。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki ）

對此，林襄嚴正聲明：「我目前沒有接任何豐胸的廣告！」她強調所有代言消息都會透過官方粉絲專頁發佈，「如果有看到類似廣告也請幫忙檢舉下架」，並通知她或經紀人，「我們會請律師處理。」

此外，林襄還表示之前出席完某品牌的代言活動後，「結果被惡意拖欠尾款到現在」，雖然公司已走法律程序，但她罕見動怒地說：「這種沒有誠信的廠商真的很令人生氣、無奈，所以要呼籲藝人朋友、廠商跟襄民們合作品牌一定要慎選。」

▲▼林襄被廠商拖欠尾款。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki ）

最後，林襄也澄清她目前並未經營抖音帳號，並且已經請官方協助處理相關問題，呼籲粉絲提高警覺、以免被虛假資訊欺騙。

林襄IG全文：

很少發表一些比較負面的事
但最近遇到太多怪事了
還是要說出來提醒襄民們
希望大家小心別受騙上當

最近有很多網友通知
在IG上看到我的豐胸廣告
剪輯我之前拍攝的影片進行後製
宣稱豐胸的產品幾天就可以見效
不只購買產品還要配合豐胸老師的療程
今天得知有人就因此被騙了好幾萬

我目前沒有接任何豐胸的廣告！！！
我目前沒有接任何豐胸的廣告！！！
我目前沒有接任何豐胸的廣告！！！
有相關的代言我都會在自己的社群、粉絲專頁發佈
如果有看到類似廣告也請幫忙檢舉下架
並跟我或經紀人 @lyna334998 分享
我們會請律師處理

另外之前幫ANYBEARS做了卡牌開卡直播
SOGO百貨一日店長、澳門探店等代言活動
活動也早就都結束了
結果被惡意拖欠尾款到現在
雖然公司走法律程序

但聽說很多廠商跟藝人都被欠款
這品牌在百貨商場都還有櫃位在營運、辦活動
這種沒有誠信的廠商真的很令人生氣、無奈
所以要呼籲藝人朋友、廠商跟襄民們合作品牌一定要慎選

對了
抖音也不是我本人
我們也請官方同步處理了

以上
報告完畢

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

不知自己要被離開　KID傻眼：「能配合我都配合」

不知自己要被離開　KID傻眼：「能配合我都配合」

陸寺廟「拜佛貓」遭香客一拳打飛！　瘋傳血管破裂…收治醫院發聲

陸寺廟「拜佛貓」遭香客一拳打飛！　瘋傳血管破裂…收治醫院發聲

Jennie硬起來提告！爸爸被冒充出書「扯她私生活」　公司聲明曝光

Jennie硬起來提告！爸爸被冒充出書「扯她私生活」　公司聲明曝光

陸百萬網美車展太辣出事！官方怒斥「擦邊球」　網傻眼：在清朝？

陸百萬網美車展太辣出事！官方怒斥「擦邊球」　網傻眼：在清朝？

郭子乾穿「9487」囚服模仿柯文哲！　《瘋神》片段瘋傳網虧：神預言

郭子乾穿「9487」囚服模仿柯文哲！　《瘋神》片段瘋傳網虧：神預言

篠崎泫探監Toyz淚崩「對話內容曝光」！　認了公佈戀情損失工作：不想再藏

篠崎泫探監Toyz淚崩「對話內容曝光」！　認了公佈戀情損失工作：不想再藏

啦啦隊女神出門「只能穿短裙」被男友控制3穿搭！崩潰：為什麼這麼變態

啦啦隊女神出門「只能穿短裙」被男友控制3穿搭！崩潰：為什麼這麼變態

看不下去台北看守所外「這一幕」！鄭家純決定出手了：當作贊助

看不下去台北看守所外「這一幕」！鄭家純決定出手了：當作贊助

啦啦隊3正妹「突被要求掀瀏海」！她一撥全場安靜⋯造型師：有年齡感

啦啦隊3正妹「突被要求掀瀏海」！她一撥全場安靜⋯造型師：有年齡感

《木曜4》6成員被宣布退出「泱泱溫妮噤聲中」！4天前認：調整工作狀態

《木曜4》6成員被宣布退出「泱泱溫妮噤聲中」！4天前認：調整工作狀態

邰智源宣布《木曜4》初代6成員退出！9年回憶畫句點　最後合體作品曝光

邰智源宣布《木曜4》初代6成員退出！9年回憶畫句點　最後合體作品曝光

快訊／終於官宣！周杰倫確定「12月台北開唱」：大巨蛋第一人

快訊／終於官宣！周杰倫確定「12月台北開唱」：大巨蛋第一人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

不知自己要被離開　KID傻眼：「能配合我都配合」

陸寺廟「拜佛貓」遭香客一拳打飛！　瘋傳血管破裂…收治醫院發聲

Jennie硬起來提告！爸爸被冒充出書「扯她私生活」　公司聲明曝光

陸百萬網美車展太辣出事！官方怒斥「擦邊球」　網傻眼：在清朝？

郭子乾穿「9487」囚服模仿柯文哲！　《瘋神》片段瘋傳網虧：神預言

篠崎泫探監Toyz淚崩「對話內容曝光」！　認了公佈戀情損失工作：不想再藏

啦啦隊女神出門「只能穿短裙」被男友控制3穿搭！崩潰：為什麼這麼變態

看不下去台北看守所外「這一幕」！鄭家純決定出手了：當作贊助

啦啦隊3正妹「突被要求掀瀏海」！她一撥全場安靜⋯造型師：有年齡感

《木曜4》6成員被宣布退出「泱泱溫妮噤聲中」！4天前認：調整工作狀態

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

林襄

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 趙露思「遭疑整容」開告！彩妝師挺：這一看就是沒整啊…揪1關鍵
  2. 看不下去台北看守所外「這一幕」！鄭家純決定出手了：當作贊助
  3. 邵雨薇累翻！曝吳慷仁貼心舉動　唯獨一雷點不能碰：我會生氣
  4. AKIRA師弟竟搭上人妻！　深夜約會遭直擊…還上演甜蜜餵食秀
  5. 孫生約砲窄裙正妹「一脫絲襪崩潰了」！一靠近嚇到彈開　秒酒醒逃離
  6. 郭子乾穿「9487」囚服模仿柯文哲！　《瘋神》片段瘋傳網虧：神預言
  7. 66歲梁家輝升格當外公！大女兒曬「小腳丫」證實生娃…愛孫性別曝
  8. D槽女神宮下玲奈不藏了！　親認最難忘「19歲稚嫩出道作」原因曝
  9. 安心亞瘦身有成慶38　 前男友阿Ken爆料偷談戀愛？
  10. 鳳梨入珠2個月「開放賞鳥」影片曝！友反應超真實 認證86顆：早上會裂開

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366