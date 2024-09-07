林襄罕見動怒開罵「沒誠信」！被惡意拖欠尾款N個月：很令人無奈

記者潘慧中／綜合報導

林襄除了啦啦隊應援工作，還跨界電視圈、時尚領域，人氣持續攀升，但也因此常無辜招惹是非。她7日便在Instagram吐露最近遇到的3件怪事，「很少發表一些比較負面的事，但還是要說出來提醒襄民們，希望大家小心別受騙上當。」

▲林襄大動作呼籲3件事。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki ）



林襄在限時動態表示，有網友在IG看到她的豐胸廣告。該廣告使用她過去拍攝的影片進行剪輯，宣稱某些豐胸產品幾天內就能見效，甚至要求搭配豐胸老師的療程，「今天得知有人就因此被騙了好幾萬。」

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▲林襄強調她沒有接任何豐胸廣告。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki ）



對此，林襄嚴正聲明：「我目前沒有接任何豐胸的廣告！」她強調所有代言消息都會透過官方粉絲專頁發佈，「如果有看到類似廣告也請幫忙檢舉下架」，並通知她或經紀人，「我們會請律師處理。」

此外，林襄還表示之前出席完某品牌的代言活動後，「結果被惡意拖欠尾款到現在」，雖然公司已走法律程序，但她罕見動怒地說：「這種沒有誠信的廠商真的很令人生氣、無奈，所以要呼籲藝人朋友、廠商跟襄民們合作品牌一定要慎選。」

▲▼林襄被廠商拖欠尾款。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki ）



最後，林襄也澄清她目前並未經營抖音帳號，並且已經請官方協助處理相關問題，呼籲粉絲提高警覺、以免被虛假資訊欺騙。

林襄IG全文：

很少發表一些比較負面的事

但最近遇到太多怪事了

還是要說出來提醒襄民們

希望大家小心別受騙上當

最近有很多網友通知

在IG上看到我的豐胸廣告

剪輯我之前拍攝的影片進行後製

宣稱豐胸的產品幾天就可以見效

不只購買產品還要配合豐胸老師的療程

今天得知有人就因此被騙了好幾萬

我目前沒有接任何豐胸的廣告！！！

我目前沒有接任何豐胸的廣告！！！

我目前沒有接任何豐胸的廣告！！！

有相關的代言我都會在自己的社群、粉絲專頁發佈

如果有看到類似廣告也請幫忙檢舉下架

並跟我或經紀人 @lyna334998 分享

我們會請律師處理

另外之前幫ANYBEARS做了卡牌開卡直播

SOGO百貨一日店長、澳門探店等代言活動

活動也早就都結束了

結果被惡意拖欠尾款到現在

雖然公司走法律程序

但聽說很多廠商跟藝人都被欠款

這品牌在百貨商場都還有櫃位在營運、辦活動

這種沒有誠信的廠商真的很令人生氣、無奈

所以要呼籲藝人朋友、廠商跟襄民們合作品牌一定要慎選

對了

抖音也不是我本人

我們也請官方同步處理了

以上

報告完畢