郭子乾穿「9487」囚服模仿柯文哲！　《瘋神》片段瘋傳網虧：神預言

記者田暐瑋／綜合報導

柯文哲因涉及京華城弊案於5日被羈押禁見，並移送至土城台北看守所。曾經模仿柯文哲的藝人郭子乾過去的模仿片段重新受到網友的熱烈討論，其中郭子乾有一段穿著囚服的模仿演出，被網友戲稱為「超時空預言」。

▲郭子乾曾模仿柯文哲走紅。（圖／翻攝自Threads）



郭子乾和無尊曾在節目《瘋神無雙》中模仿柯文哲，在片段中，無尊扮演的囚犯編號「5487」，模仿柯文哲的口吻說出：「人生沒有如果，只有後果跟結果。」而編號「9487」的郭子乾則說：「這國家最大的悲哀，就是喔，對的事情大家都知道，可是每天大家都在做錯的事情。」這些台詞讓觀眾印象深刻。

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▲郭子乾曾模仿柯文哲走紅。（圖／翻攝自Threads）

該模仿片段最近被網友重新挖出討論，對比柯文哲如今遭羈押禁見，不少人虧說：「不只曉薇，連阿北也有穿越劇」、「阿北的劇本早早就已經寫好了！厲害了郭」，另外也有人讚賞郭子乾的模仿到位，「像到我眼睛閉起來用聽的真的就是本人啊」。

▲捲入京華城弊案的前台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）



京華城案持續延燒，《鏡週刊》報導檢廉在民眾黨主席柯文哲家找到關鍵USB，裡頭表格記載「2022/11/1小沈1500沈慶京」，引發外界議論，妻子、北市聯醫醫師陳佩琪本周的門診全數請假，而她先前也已規劃在9月27日退休。聯醫證實，陳佩琪在聯醫的門診會持續休診到退休日。意即陳佩琪將不再看診，全力投入捍衛丈夫清白。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：未經判決確定，應視為無罪

