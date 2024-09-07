鳳梨入珠2個月「開放賞鳥」影片曝！友反應超真實 認證86顆：早上會裂開

記者潘慧中／綜合報導

鳳梨（吳弘逸）7月入珠88顆後，因為「真的太滿…很吃力」拿掉兩顆珠子，在網路上掀起廣大討論。近日，他吃飯吃到一半，決定掏出來給朋友們鑑定，「不然你們整天說我在唬爛！」

▲▼鳳梨開放朋友「賞鳥」。（圖／翻攝自Facebook／鳳梨吳弘逸）



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畫面中，可以看到鳳梨當場拉下拉鍊，給大家看入珠86顆的小鳳梨，友人讚嘆認證：「超過至少5、60顆！」至於入珠後是否有正常的生理反應，他表示當然有，但會痛，「早上起來那個（晨勃）它會裂開。」

▲▼鳳梨坦言晨勃會裂開。（圖／翻攝自Facebook／鳳梨吳弘逸）



事實上，關於入珠，鳳梨曾解釋那跟私密處大小無關，「當然如果太小也是沒辦法入什麼珠啦。」但若一旦決定動手術，他建議盡量都入同樣大小的珠子，「珠子的mm數要根據您本身的尺寸配置，並不是越大顆越好，入的方式盡量以一排或是一圈為單位，建議不要自己無聊入那種一兩顆的，沒什麼實質上的幫助」，更重要的是一定要顧好傷口，免得感染發炎。

▲▼鳳梨共入珠86顆。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）



鳳梨日前其實公開過珠子的照片，被問到珠子感覺很小顆一事，他當時解釋是因為「本體大，不能裝大顆的」。至於被質疑「有沒有想過其實是你沒辦法裝這麼多」時，他立即否認並解釋，真相是其中一圈當初被塞太滿，「癒合後會擠壓到」才決定拿掉兩顆。