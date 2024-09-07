篠崎泫探監Toyz淚崩「對話內容曝光」！　認了公佈戀情損失工作：不想再藏

記者孟育民／台北報導

台日混血女星篠崎泫與網紅Toyz交往中，不過Toyz因販售大麻菸彈，被判刑4年2個月，已在5月16日入監服刑，小倆口暫時分隔兩地。篠崎泫鮮少鬆口談到男友，近日錄製《小姐不熙娣》透露，每次去探監Toyz 都只有10分鐘，更會摸著玻璃落淚，但兩人都不會特別說什麼情話，僅會聊公事、生活上的事情。





▲篠崎泫探監Toyz摸玻璃落淚。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

篠崎泫先前上節目不願承認戀情，她坦言當時有來自公司的壓力，「其實我那時候已經很明顯了，因為不能說 ，公司有公司的考量。」最後她在沒經過公司的同意直接認愛，更直言有因此損失很多工作，「不知道值不值得，但我也不想再藏了，反正也藏不住！」

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▲篠崎泫丟失不少工作 。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

篠崎泫分享去探監Toyz每次都只有10分鐘，眾人好奇談話的內容，她則說：「都是在對接一些事情，我要跟他說很多上的東西，因為他自己的事業很多，我要照顧他所有外面的一切，大概有9分鐘都在講訊息或是家裡狀況，不會講情話，因為他一定知道我很想他，這些信都寫了，10分鐘不用講這些。」蹦闆先前接受《ETtoday星光雲》訪問，也透露和好友都有透過書信來往，表示Toyz 狀態感覺不錯！