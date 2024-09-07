陸寺廟「拜佛貓」遭香客一拳打飛！　瘋傳血管破裂…收治醫院發聲

記者陳芊秀／綜合報導

最近網路瘋傳一段貓咪虔誠拜佛的影片，而這次來自大陸四川成都的寺廟文殊院，貓咪趴在蒲團上睡覺，低頭蜷曲的姿勢像在跪拜，影片也傳到Threads吸引一票愛貓人士關注。沒想到貓咪被傳遭香客大叔一拳打飛，甚至重傷血管破裂等，傳聞不斷，有醫院發聲表示貓咪在此救治。

▲大陸四川成都的文殊院「拜佛貓」在網路爆紅。（圖／翻攝自微博）

文殊院拜佛貓的名字據傳叫「如飛」，還有法號「妙悟」，已經是個網紅貓。陸網近日瘋傳一張照片，照片中男子伸直一拳，貓咪騰空翻落蒲團，並稱貓咪被診斷出血管破裂，被送往醫院救治，盼外界能收養。

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▲陸網瘋傳拜佛貓被香客大叔一拳打飛。（圖／翻攝自微博）

然而也有網友質疑，現在仍夏季高溫時節，瘋傳的照片，揮拳的白髮香客大叔身穿厚重大衣，身旁民眾也穿羽絨衣，照片真實性，以及傳言稱貓咪血管破裂，都受到質疑。

成都美聯寵物醫院透過社群平台PO影片，表示文殊院拜佛貓在醫院，性格溫順不爭不搶所以總被欺負，後來因為生病，被師兄送到醫院治療，現在身體已經日漸恢復，院方正在為貓咪尋找願意領養的主人，並且會協助篩選。

▲寵物醫院PO影片表示，貓咪妙悟在醫院收治中，正在尋找願意領養的主人。（圖／翻攝自微博）