陸劇男神無預警宣布引退！徐正溪忍半年吐「退圈真相」：是我沒用

記者陳芊秀／綜合報導

39歲大陸男星徐正溪與歐陽娜娜合作古裝偶像劇《永安夢》，擁有不少死忠粉絲，不料3月無預警宣布「告別演員崗位」，引發與經紀公司不合等揣測。他昨日（6）發長文公開真正原因，原來父親病倒了。

▲徐正溪（中）與歐陽娜娜合作古裝偶像劇《永安夢》，3月無預警宣布「退出演員崗位」。（圖／翻攝自微博）

徐正溪表示，由於父親罹患老年疾病已達6年，近兩年病情迅速惡化，出乎眾人意料，作為家中獨子的他決定回家陪伴家人。他離家斷斷續續近20年，天倫之樂、團團圓圓是最想實現的心願，「是我沒用，父親病倒了才懂得心願也有保質期。於是我衝動了，我迫不及待想回到家人身邊，以一種決絕的姿態。」然而他為自己的衝動決定感到抱歉，並向支持他的粉絲和合作夥伴致歉。

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▲徐正溪父親病情惡化，為此決心回家陪伴家人。（圖／翻攝自微博）

此外，徐正溪提及，2016年第一次考慮轉向幕後，但在團隊支持下，重返演藝道路，創造了多個令人自豪的角色。他感謝公司的陪伴和支持，並表示若無團隊的努力，就沒有今日的成就。對於自己的言行給他人帶來困擾深感內疚，並誠摯地表示感謝。

▲徐正溪曾向公司表達想轉幕後。（圖／翻攝自微博）

最後，徐正溪向長期支持的粉絲表達感激。他看到粉絲們在不同平台持續支持與陪伴，感到文字的蒼白無法傳達其內心的感激。他坦言，人生不同階段面臨不同挑戰，或許無法再成為粉絲們期待的那個徐正溪，但承諾將以不同方式「永不言棄，攜手同行，直到世界終結」，希望粉絲們能多多包容，少些苛責，同時也提醒大家照顧好自己的健康和生命中重要的人。

▲徐正溪發長文，澄清與公司不合。（圖／翻攝自微博）

而徐正溪公司除了轉發貼文，也已長文回應，提及半年前藝人因家事向公司提出，希望能有一段時間認真思考未來的事業規劃，並在此期間全心陪伴家人。公司完全理解並尊重他的選擇，與他共同協調了各項工作安排。對於過去半年的各種猜測，公司解釋稱，出於多方面考慮以及保護藝人的個人隱私，沒有回應任何質疑，認為目前還不是最佳時機。公司感謝大家對徐正溪的支持與喜愛，並強調時間並不是問題，關鍵在於相向而行。

徐正溪退圈前拍攝多部戲劇待播，2024年內已有2部作品播出，緊接著新劇《流水迢迢》預計9月播出，此外還有《水龍吟》、《烽影燃梅香》等劇還在等待播出中。

▲徐正溪還有待播戲劇，《流水迢迢》傳9月定檔播出。（圖／翻攝自微博）