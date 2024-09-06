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郁方兒子失手打壞電視「遭疑力挺賈永婕」！　她笑了：明天就去101

記者王靖淳／綜合報導

女星賈永婕日前宣布接下台北101董事長職位，她於3日正式上任，在受訪時表示自己負責「美麗時尚」，此言論一出，立即引發外界討論。為此，女星郁方除了替好友聲援之外，今（6）日她更發文分享，懷疑兒子打壞家裡電視的舉動，是為了令挺賈永婕，同時也表示「明天就去報到」、「看樣子應該要去101買電視了。」

▲▼賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

▲郁方（圖右）發文力挺好友。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

郁方表示自己的兒子因為「自以為帥氣」的動作，意外把家裡的電視給打壞。她在文中以幽默的口吻提到，兒子在家玩玩具時，模仿著甩雙節棍的動作，結果一個不小心竟然讓玩具飛了出去，直接擊中了家中的電視螢幕，讓她哭笑不得。

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▲郁方。（圖／翻攝自Facebook／好門媳婦的秘密生活郁小方）

▲賈永婕回應郁方的臉書貼文。（圖／翻攝自Facebook／好門媳婦的秘密生活郁小方）

郁方以輕鬆的態度看待這場家庭小意外，「看樣子應該要去101買電視了。」並在文末加上了無奈的標籤「#這下跑步要怎麼看？」除了暗示家裡的運動計畫可能會因此受到影響之外，同時也不忘虧兒子的舉動，「#該不會是為了要挺賈董阿姨吧？」

▲▼賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

▲賈永婕（圖左）與郁方私下有好交情。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

貼文曝光後，賈永婕也現身留言，向郁方喊話「來101就對了。」郁方在看到好友的留言後，則搞笑回應對方：「明天就去報到。」兩人一來一往的互動，展現彼此的好交情。事實上，賈永婕在宣布接任台北101董事長時，郁方曾發文寫下祝福，同時也大讚：「藝人轉型天花板，真的是我驕傲。」如今又在社群貼文中力挺好友，再度掀起網友討論及關注。

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