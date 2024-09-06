女兒爆哭坦承「不敢說不會數學」！　徐小可震撼改1教育見成長：哭了

記者張筱涵／綜合報導

徐小可上《哈囉 你有事嗎？》討論孩子究竟要不要補習，身為不補派的她對孩子教育有自己的一套辦法，尤其在經歷女兒說「不敢承認不會」後，更是體會到貼身教育以及培養信心的重要性。

▲徐小可被女兒的改變感動。（圖／翻攝自YouTube／哈囉 你有事嗎?）



徐小可在《哈囉 你有事嗎？》分享，其實一開始也有讓女兒去補數學，有次在教時鐘的長針和分針，明明女兒一開始點頭說自己懂了，但過幾分鐘就會完全無法回答，來回多次後，她也開始感到憤怒，便大聲詢問：「妳到底會不會！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

結果女兒便開始哭泣，過陣子才說自己「不敢」承認不會，這才讓徐小可知道，其實女兒在學校和補習班時，若遇到不會的問題，需要有人問才會主動去問，沒有的話就不會特別去問。

▲徐小可聽見女兒說不敢說自己不會時，感到很詫異。（圖／翻攝自YouTube／哈囉 你有事嗎?）



徐小可後來在疫情期間都在家裡教女兒功課，就這樣見證了女兒的改變：「她很有自信拿給我，中間有小小錯誤，我就幫她修改，她就問『有錯嗎？但我是不是數學小天才』，我聽到這句話真的快哭了，因為我沒想過女兒當初連看長短針都不懂，現在竟然跟我說我是數學小天才。」

雖然不讓女兒去補習，徐小可和阿Ben就得花更多的時間陪伴，但也因為這樣能夠完整了解和掌握孩子的優點和需要加強的地方。