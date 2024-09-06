邰智源爆《木曜4》初代6成員退出！　坤達經紀人傻眼：沒收到通知

記者蔡琛儀／台北報導

知名YouTube節目《木曜4超玩》由邰智源、坤達、KID等人領軍，一日系列、木曜運動會以及木曜演唱會創下許多紀錄，不過製作人阿良卻在5日節目直播，宣布KID、坤達等人的「木曜一代軍」已經退役，事後也發文感性說：「真的必須結束才有可能再前進。」讓粉絲都相當震驚。

▲坤達。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

由於Energy明天起將在高雄巨蛋開演唱會，現在坤達也正在為演出準備中，坤達經紀人對此事也表示不解，坦言並沒有收到相關通知，但也說原本就有留時間等《木曜》通知錄影，也會尊重製作單位的所有決定。而木曜的窗口則是電話不接，訊息也沒有回應。

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阿良5日重回《木曜4》直播，和邰智源暢聊，被邰智源問到：「有些美好的東西都是我們一起度過的，我們可不可以講，木曜的一代軍已經退役了？」他阿良最後才鬆口：「我覺得可以。」直言一代軍乘載了所有的回憶，「我們跟過去告別，但不代表再見。我們只是把過去做一個好好的告別，我們才有更多新的東西出現，不然會一直被卡在這個地方。」

阿良事後也發文，坦言這次和《正港分局》的合作就是六大金剛的最後一個作品，「很多事情不是我單方面能說個什麼的，但以我的觀點來說，真的必須結束才有可能再前進！」