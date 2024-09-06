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林襄寫真集「開賣第一天馬上就下架」！超狂原因曝光：又驚又喜

記者潘慧中／綜合報導

林襄日前推出日本版寫真集，大尺度照已經在網路上引發熱烈討論，沒想到，近日開賣台灣版後，「第一天馬上被下架」，粉絲熱情的搶購速度讓她又驚又喜。

▲▼林襄。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

▲林襄謝謝粉絲支持。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

林襄6日在社群網站發文謝謝粉絲的支持，「寫真集開賣第一天，馬上就讓襄水下架。」至於來不及購買的網友，她表示可以等再版，「我們會盡快兩天內恢復官網，讓大家可以購買。」

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▲▼林襄。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

▲▼林襄的寫真集備受好評。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

▲▼林襄。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

自從台灣版開放預購以來，林襄坦言心情又驚又喜，只在將近3000本的預購寫真集獻上唇印的她，得知全數被預購一空之外，正式開賣第一天，寫真集還進一步完售，讓她相當感動，「我會繼續散播美好的東西給你們。」

▲▼林襄。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

▲▼這些辣照記錄下林襄2年前的體態。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

▲▼林襄。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

事實上，林襄日本版、台灣版寫真集的照片完全不一樣，後者還有隱藏版新造型，她坦言這本是最剛好的體態，「膠原蛋白漸漸流失中。」至於寫真集名為「襄水」的原因，她日前解釋因為在拍攝過程中，「我都浸在的水裡面，濕濕潤潤的，從室外泳池水、喜歡的香水到身上的汗水，每一系列都有跟水有呼應。」

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