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快訊／林依晨「我是成都人」後現身！　回憶爭議吐心聲：請大家理解

記者蕭采薇／台北報導

「零負評女神」林依晨日前在陸綜脫口「我是成都人，我爺爺是成都（人）」，在網路上掀起熱議，引發各界議論。她在事件後首度現身，6日為保險公司代言，自稱是夾在兩個世代中間「三明治族」，林依晨說：「可以傾聽這樣的聲音很重要。」也針對近來了「成都人」爭議做回應。

▲林依晨出席保誠人壽年度品牌活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲林依晨「成都人」事件後首現身。（圖／記者林敬旻攝）

林依晨金以一襲純白禮服現身，一上台就秀出招牌的親切笑容，似乎完全沒有被近日的輿論影響。林依晨現身代言活動，感性表示：「孩子的誕生讓我學會如何去愛，但我也成為了三明治族。其實不管職業是什麼、什麼性別，社會上很多的人都是在三明治世代。上有老、下有小但自己卻沒有照顧自己，這讓我很有共感。」

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▲林依晨出席保誠人壽年度品牌活動，受訪回應時事。（圖／記者林敬旻攝）

▲林依晨現身吸引大批媒體到場。（圖／記者林敬旻攝）

被問及身為「三明治族」是否有夾在中間的感受？林依晨說：「有家人和朋友陪伴就還好。」針對近來「成都人」爭議延燒，在公關幾經阻擋後，她緩緩吐出：「成都、台北、宜蘭是我祖父母、外祖父母還有我自己成長的地方，沒有這些地方、這些人，就沒有現在的我，請大家理解。」

▲林依晨出席保誠人壽年度品牌活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲林依晨「成都人」事件後首現身，自稱「三明治族」。（圖／記者林敬旻攝）

她也坦言，當了媽媽後，責任變更重大，「身體有了抗議，因此慢慢把工作減少。」林依晨也表示，因為有很多人要照顧，「包括雙方的父母，還有子女的教育也要規劃，所以要先照顧好自己，才能照顧家人。」

▲林依晨出席保誠人壽年度品牌活動，受訪後快步離場。（圖／記者林敬旻攝）

▲林依晨快步離開。（圖／記者林敬旻攝）

 

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