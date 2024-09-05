洪小鈴罹早發性失智「認不出女兒」　寇世勳無奈勸：做好心理準備

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《你好，我是誰2》下週二就是精采完結篇，寇世勳接拍兩季的演出，他最想提醒觀眾的就是「看戲不要只看熱鬧，這個戲要當教科書看」，這句話也驗證在收視率的表現，根據尼爾森收視調查數據，4日播出第20集的收率飆升到1.03，是同時段戲劇排名第三，失智症議題受到觀眾重視的程度可見一斑。

▲《你好，我是誰2》即將播出大結局。（圖／大愛電視台提供）

洪小鈴飾演的女強人「羅心儀」罹患早發性失智症患者，已經轉入中度，劉曉憶飾演她的姊姊，趕緊把飾演她女兒的許瀞蔆從美國叫回來，沒想到洪小鈴卻認不得自己的女兒，讓許瀞蔆震驚之餘，傷心難過無法平復。

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▲洪小鈴認不出女兒。（圖／大愛電視提供）

寇世勳飾演的曹汶龍醫師知道後，提醒洪小鈴家人要做好心理準備，因為她接下來可能「甚至分不清早上和晚上，就像嬰兒在剛學會走路，又分不了對錯的階段」，得24小時陪在身邊才不會發生危險。

▲洪小鈴認不出女兒。（圖／大愛電視提供）

收視率持續往上衝的劇情，還有王為飾演剛治療出院的「思覺失調症」患者，卻要照顧罹患失智症的媽媽何瑗芸，原以為是不定時炸彈，讓人意外的是王為在日照據點「居護所」陪媽媽，還能有餘力照顧其他人，寇世勳醫病又醫心，立刻說王為可以到「居護所」當志工，跟著護理師傅小芸學會了很多照顧的「眉角」。王為從只會大聲喊叫犯錯的何璦芸，到後來已經能輕聲細語的陪伴媽媽。

▲王為跟媽媽互動逼哭觀眾。（圖／大愛電視提供）

溫馨的橋段也創造了全集1.25的收視最高峰，就是王為分享自己「以前我都有一種排斥心態，我會跟媽媽爭辯，跟她說這個不行，那個不行，媽媽她就會生氣」，王為全程用流利的臺語，扎實的舞臺劇功力，自然地說出真心話大冒險「要有耐心跟她講話，到後來我才知道，開心，開心就好」，也因為王為的耐心不只對媽媽，也對其他居護所的人，所有家屬才放心王為當志工照顧人。

▲陳慕義與慕鈺華飾演農村夫妻。（圖／大愛電視提供）

接下來的劇情是金馬60最佳男配角陳慕義與慕鈺華飾演農村夫妻，分別都罹患了輕度跟中度失智症，一雙女兒強勢的李又汝，跟理智的照顧者林萱瑜，面對如何安置父母，兩人意見相左，還有洪小鈴會不會被送去安養院，姊姊與先生的內心拉扯，每一個個案都是不可多得、精采又豐富的失智症教材。