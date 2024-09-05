安芝儇向韓宣傳嗨喊「我是高雄人」！　向陳其邁烙台語超萌

記者張筱涵／綜合報導

南韓啦啦隊女神安芝儇加入中職台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars後，曝光度越來越高，4日更獲邀出席「2024高雄韓國觀光推介會」，在台上分享在高雄遊玩的美照和心情外，更開心發文直呼「我是高雄人」。

▲安芝儇是宣傳高雄的代表人物之一。（圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh）



安芝儇4日出席「2024高雄韓國觀光推介會」，自我介紹時特別提到目前住在高雄，更以中文充滿活力地說「哈囉！大家好！我是高雄安芝儇，謝謝」，接著她更透過PPT分享這段期間享用的美食，更詳細提到交通很方便，她要去哪裡都很方便。

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▲安芝儇活力介紹「我是高雄人」。（圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh）

活動結束後，安芝儇也分享了一連串的影片和照片，以韓文寫下「能夠站上向韓國介紹美麗的高雄的場合，真的非常榮幸」，接著再以中文表示：「可以在韓國代表高雄發聲讓我覺得備感光榮，我是高雄人安芝儇。」

▲安芝儇活動側拍。（圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh）



高雄市長陳其邁也在留言區中，以韓文寫下「감사합니다（謝謝）。」有趣的是，安芝儇以台語發音回覆市長「高雄，尚讚」，可說是最稱職的宣傳大使，也從字句間感受到她的喜悅與對高雄的喜愛。

▲安芝儇台語回應陳其邁。（圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh）

