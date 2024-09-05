好暖！兒女為養狗「培養5習慣」　艾莉絲見證半年成長曝正向變化

記者張筱涵／綜合報導

藝人艾莉絲在暑假結束前，帶回了一位新成員，讓一對兒女開心到邊笑邊哭。而這個決定，其實建立在一對兒女先做到了5項自制力習慣長達半年的時間，她也很開心看見在狗狗到家裡來後，兒女明顯的改變與責任心。

▲艾莉絲家迎接了新成員Paco。（圖／翻攝自FACEBOOK／艾莉絲 X IRIS）



艾莉絲提到，兒女其實很早就說想要養，過去是顧慮孩子們還小，且移居到英國花了1年半的時間在整頓和重新適應異鄉生活，很難再照顧寵物：「但這個話題始終沒有停止過，我們經常討論如果養了狗狗，要怎麼分工合作，誰要遛狗、誰要餵狗、又是誰要幫狗洗澡。」

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「養狗」成了兒女們在生活上學習自理的動力和目標，他們必須完成「睡前自己洗澡刷牙更衣」、「每天睡前把房間整理乾淨」、「準備好隔天上學的衣服」、「髒衣服要拿到洗衣機裡放好」、「書包要自己收好」，花了半年的時間，年紀較小的兒子也逐漸達成條件。

因此，艾莉絲在暑假結束前幾天帶回狗狗，兒女開心到哭出來外，現在也不再吵著要看電視或平板，而是花很多時間輪流陪狗狗玩或訓練狗狗如廁：「梨梨姐甚至半夜聽到小狗狗在叫，還主動搬枕頭棉被去客廳陪狗狗睡覺，展現十足的責任感。」

▲兒女在養狗前達成5自制習慣，養狗後生活也有了正向變化。（圖／翻攝自FACEBOOK／艾莉絲 X IRIS）



現在一家人在狗狗的加入下變得更加熱鬧，充滿歡笑聲，艾莉絲也想到如果兒女大了以後出現空巢期，還有狗狗的陪伴，也是一個欣慰。