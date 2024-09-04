篠崎泫突曬凸肚照喊「滿滿的寶寶們」！　網狂問：Toyz當爸了？

記者劉宛欣／綜合報導

台日混血女星篠崎泫與網紅Toyz交往中，不過Toyz因販售大麻菸彈，被判刑4年2個月，已在5月16日入監服刑，小倆口暫時分隔兩地。平時經常透過社群分享日常的篠崎泫，4日突然在Instagram曬出凸肚照，直言「分享一個非常重大的消息，其實我懷孕了」，接著話鋒一轉表示自己是去凍卵，並將過程記錄了下來，不少人紛紛想到獄中的Toyz，直喊「恭喜劉太太」。

▲篠崎泫再度分享凍卵消息。（圖／翻攝自篠崎泫Instagram）

事實上，篠崎泫早在3月就已經於YT分享去凍卵的消息，只是當時她尚未認愛Toyz，因此沒有人做出聯想。時隔半年她將過程剪成短片reels分享至Instagram，影片中可以看到她開玩笑道「今天要跟大家分享一個非常重大的消息，其實我懷孕了」，接著又解釋「我的肚子就是大到這個程度，因為我裡面有滿滿的寶寶們，就是我的卵子，沒錯，我去凍卵！」

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▲篠崎泫將YT長片剪成短片上傳至IG。（圖／翻攝自篠崎泫Instagram）

短片中還可以看到醫師向篠崎泫分析她身體狀況的過程，她後續也按照醫師指示自行打針，有幾幕可以看到她痛得吐舌、皺眉的畫面，相當辛苦。不過有不少網友沒看清楚影片內容，留言「Toyz 要當爸了？」、「恭喜椅子當爸爸」、「恭喜劉太太」、「恭喜恭喜！泫當媽媽了」，釣出她本人回覆「還沒啦！」