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李㼈20歲愛女師大「就讀科系」曝光！　李紫嫣現身校園掀暴動

記者王靖淳／綜合報導

藝人李㼈的20歲女兒李紫嫣過去曾參加女團養成節目《未來少女》，後來更加入女團「黑曜精靈」，擁有甜美外型的她圈粉不少人，最近更透過IG大方分享在國立臺灣師範大學國文學系新學期第一天的生活，影片曝光後，立即吸引大批網友按讚，同時也紛紛留言表示「羨慕有這麼漂亮的同學。」

▲▼李紫嫣。（圖／翻攝自Instagram／purpleyenn）

▲李紫嫣擁有甜美的外型。（圖／翻攝自Instagram／purpleyenn）

影片中，李紫嫣透露，自己在開學前一天才發現手機鬧鐘可以透過雙擊設定，這讓她感到相當驚訝。她表示，由於自己早上9點就有課，所以一早跟隨媽媽和弟弟一起出門到學校。到校後，她趁著時間還早，先進教室坐下準備。午餐時間，她為了避免再度陷入「減肥事業未半而吃吃喝喝」的狀況，只拿了一些青菜便匆忙打包，因為課程時間緊湊。

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▲▼李紫嫣。

▲李紫嫣是「黑曜精靈」成員。（圖／翻攝自Instagram／purpleyenn）

到了下午，李紫嫣在面對選課挑戰時顯得十分緊張，因為她未能提前選到這門課，必須加簽。她興奮地透露，自己通過抽學生證的方式，順利加簽了這門課，讓她心情大好。李紫嫣在影片中開心表示，「選課無敵順利。」這讓她對新學期充滿期待。

▲▼李紫嫣。（圖／翻攝自Instagram／purpleyenn）

▲李紫嫣分享開學vlog。（圖／翻攝自Instagram／purpleyenn）

最後，李紫嫣列出了自己對新學期的目標，包括「今日事今日畢、好好念書」、「拒絕減肥事業未半而中途吃吃喝喝」以及「保持開心」。她對於選課能夠如此順利表示非常驚喜，還開心提到「20分之5的加簽概率居然抽中了」，並希望能夠延續這份好運直到學期末，最後也在文末祝福大家都能夠順利度過新學期。

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