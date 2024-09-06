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贈票／韓國三大極凶禁地！ETtoday送你去看《鬼花園：詛咒》

娛樂中心／綜合報導

素有「韓國三大極凶禁地」之稱的「昆池岩精神病院」、「盈德凶宅」先後被改編成恐怖電影，壓軸的《鬼花園：詛咒》即將接力登場，將於9月13日中秋節前夕在台驚悚上映。ETtoday為粉絲謀福利，送你「電影三日券」一起進戲院共度「家劫」！

▲▼韓國電影《鬼花園：詛咒》。（圖／甲上娛樂提供）

▲電影《鬼花園：詛咒》取材自韓國前三大有名的鬼屋「長春花園」。（圖／甲上娛樂提供）

電影《鬼花園：詛咒》日前在韓國上映，隨即拿下新片票房冠軍，首周觀影人數超越20萬人次，票房突破20億韓元（約5000萬台幣）。如今電影即將在台灣上映，ETtoday不忘為粉絲謀福利，將送出20張電影票（共10組，1組2張票）給讀者！備註，「電影三日券」限定9月13日至15日期間內使用。

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▲▼韓國電影《鬼花園：詛咒》。（圖／甲上娛樂提供）

▲電影《鬼花園：詛咒》將於9月13日中秋節前夕在台上映。（圖／甲上娛樂提供）

本片取材自韓國前三大有名的鬼屋「長春花園」，該處位於忠清北道堤川市，是一棟三層樓的建築。根據當地居民的說法，這裡本來是有名的烤肉餐廳，老闆因承受不了女兒病逝、妻子車禍驟逝的雙重打擊，點燃瓦斯了斷生命，即使後來轉手賣出好幾次。

▲▼韓國電影《鬼花園：詛咒》。（圖／甲上娛樂提供）

▲趙胤熙（左）領銜主演，聯手《魷魚遊戲》韓美女金姝怜撞鬼飆戲。（圖／甲上娛樂提供）

《鬼花園：詛咒》是泰韓跨國合作恐怖片《薩滿》製片具泰禛升格導演的恐懼新作，邀來曾是韓國「霸屏女王」的李東健前妻趙胤熙首度挑戰鬼片，以《魷魚遊戲》韓美女一角走紅、近期在《淚之女王》展現腹黑演技的金姝怜則飾演趙胤熙的姊姊，雙姝在片中驚悚撞鬼飆戲，生動演技直叫人背脊發寒。

電影描述昭熙（趙胤熙 飾）的幸福家庭一夕變調，不僅目睹丈夫昌秀（許棟元 飾）在眼前上吊，腹中寶寶也不幸流產。尚未走出喪偶傷痛的她不顧姊姊惠蘭（金姝怜 飾）勸阻，搬到丈夫留給她的一棟郊區花園別墅，但昭熙入住後，發現這棟房子充滿揮之不去的恐懼詭異感，彷彿有某種毛骨悚然的存在正在詛咒著自己，隨著駭人命案接二連三發生，這棟別墅的秘密也被慢慢揭開。

＝＝＝參加活動！一起去看《鬼花園：詛咒》＝＝＝

【活動方式】

◎步驟：請至《韓星爆爆》FB粉絲團贈獎貼文參加活動。

【贈票活動資訊】

◎活動時間：9月6日（五）至9月8日（日）15：00止
◎活動獎項：《鬼花園：詛咒》電影票券10組（1組2張）
◎活動方式：娛樂中心活動小組隨機抽出10位中獎者。
◎領獎方式：請至ETtoday現場領取。
（地址：台北市南港區重陽路72號 分機 #7025）

※電影票券請勿作為任何商業利益用途使用。

※若發現電影票券在網路上販賣，ETtoday將採取法律責任追訴權。

※ETtoday保有本贈獎活動相關內容異動之權力。

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