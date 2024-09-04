藝起發光「宋逸民、陳維齡遭抹黑」不忍提告！　籲停止攻擊行為

記者張筱涵／綜合報導

由宋逸民牧師主持的教會「藝起發光」今（3日）發表聲明，對於一直以來的抹黑和不實指控，雖然他們選擇以包容和忍耐的態度面對，進行了解釋和溝通，且國稅局徹查後並沒有稅務問題，但還是持續遭到抹黑，最後決定提告。

▲宋逸民是藝起發光牧師，陳維齡是眾人口中的師母。（圖／記者林敬旻攝）



藝起發光協會今天發出聲明，強調過去都以包容和忍耐面對抹黑和不實指控，希望能以和平談話方式解決問題：「但經過無數次善意的解釋和溝通，仍受到王瑞玲女士不斷地在公共媒體平台上，對協會的牧師（指宋逸民）、師母（指陳維齡），甚至教友們做出抹黑的傷害和攻擊。」他們進而強調國稅局已經徹查，藝起發光並沒有任何稅務問題。

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▲王瑞玲是資深媒體人。（圖／翻攝自FACEBOOK／王瑞玲）



因此，藝起發光決定提告，希望透過法律解決這一連串的事件：「以維護教會、家庭及信仰的尊嚴及安全。在提出告訴之前，我們掌握了非常完整的證據，並提供給檢察官，目前也透過律師向檢察官聲請再議，對於藝起發光協會的清白將會捍衛到底。」

▲藝起發光聲明。（圖／翻攝自FACEBOOK／藝起發光）



吳東諺、白家綺和林道遠在留言區中聲援，「牧師師母辛苦了…我們同心守望代禱，求神彰顯公義」、「同心守望，相信神必掌權」、「同心守望，一同守護我們屬靈的家」。

▲吳東諺、白家綺、林道遠留言。（圖／翻攝自FACEBOOK／藝起發光）



事實上，藝人宋逸民主持的「藝起發光」教會，從小甜甜離婚事件後，負面新聞在2023年開始延燒，包括教友質疑藝起發光開給教友的奉獻金收據涉嫌造假，工作人員疑遭虛報薪資所得，還涉嫌逃漏稅等爭議，國稅局接到檢舉後展開調查，因查無違法事證而結案。

至於「師母」陳維齡，則被控冒用林姓工作人員私章，蓋在捐獻收據的「財務長」欄位涉嫌偽造文書案，檢察官調查認為，藝起發光內每個人收到捐贈的處理方法不同，有人會一口氣把手中的收據都蓋完，有人是等確實收到奉獻才蓋收據，但都是最後交給陳維齡去處理。顯然蓋章方式是協會同仁約定，林男也有表示同意，2024年1月間以罪嫌不足等理由，處分不起訴陳維齡。