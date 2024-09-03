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Melody「載回皇宮還有太后」！　掰了17年婚霸氣喊：當自己的女王

記者王靖淳／綜合報導

女星Melody（殷悅）去年7月宣布和富商吳育奇結束17年婚姻，恢單後的她把精力投入工作，平時也不吝嗇透過社群分享感情觀。最近她就在小紅書上傳一段短片，針對網友提問「女人是否一定要進入婚姻」給出個人看法，同時也向女性呼籲，「當自己的女王，不要去當別人的公主，因為別人把你當公主，把你載回皇宮以後，還有一個太后在裡面。」

▲▼Melody（圖／翻攝自小紅書／melodykliu）

▲Melody分享感情觀。（圖／翻攝自小紅書／melodykliu）

Melody指出：「我們每個人，都會把小時候聽到的訊息帶進來」，她以自己成長過程中的經驗為例，表示那個年代的童話故事如Disney，經常強調王子拯救公主的情節，這無形中影響很多女性的婚姻觀。

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▲▼Melody（圖／翻攝自小紅書／melodykliu）

▲Melody認為靠自己最實在。（圖／翻攝自小紅書／melodykliu）

Melody進一步鼓勵女性要學會自我拯救，而非期待成為被拯救的「公主」。她指出，女性應該要學會當自己的女王，而不是依賴別人。她幽默地比喻道：「別人把你當公主，把你載回皇宮以後，他還有一個太后在裡面。」因此，她認為結婚與否應該根據自己的意願來決定，而不是被外界的期望所左右。

▲Melody（圖／翻攝自Instagram／melodykliu）

▲Melody會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／melodykliu）

談到婚姻本質時，Melody表示，選擇結婚對象至關重要，但即便如此，每個人都可能會有後悔的時刻。因此，她建議女性在婚姻中不要對對方有過高期望，因為「在這個人生當中你只能期望一個人，那就是你自己」。她認為，與其尋找一個完美的愛人，不如選擇一個擁有深厚友誼的人共度人生，這樣才能在婚姻的磨合中，找到真正的幸福。

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Melody, 離婚, 殷悅

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