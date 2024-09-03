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朱芯儀回診胸部被照出一片白　自費檢查「粗針管抽12塊肉」結果曝

記者黃庠棻／台北報導

女星朱芯儀2021年底診斷出乳癌2到3期後，隔年5月進行乳房切除手術，並完成了18次化療。好不容易展開新生活，未料4月底回診時，意外被告知「看起來有點怪怪的」，讓她心情大受影響。今（3）日出席「全球大健康產業創新跨域論壇」擔任抗癌大使，也談及了自己目前的狀況。

▲朱芯儀。（圖／記者黃庠棻攝）

▲朱芯儀參加「全球大健康產業創新跨域論壇」。（圖／記者黃庠棻攝）

朱芯儀今（3）日出席「全球大健康產業創新跨域論壇」擔任抗癌大使，被問到4月回診時，發現乳房出現奇怪白色陰影，她也仔細說明了檢查的過程，坦言自己的主治醫師相當謹慎，對方當時表示病症不會復發，「應該是新的」，這不但沒有安慰到朱芯儀，反而讓她很失落，在建議下，她雖然做了切片檢查，但報告看起來不是很明顯，只好自費做另一項檢查。

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▲朱芯儀。（圖／記者黃庠棻攝）

▲朱芯儀談到先前乳房被檢查出異常一事。（圖／記者黃庠棻攝）

隨後，朱芯儀進一步解釋，自己花了幾萬塊做了「乳房攝影切片」，當下她要躺在病床上，被儀器擠壓上半身，接著再被用珍珠奶茶吸管粗度的針管抽出整整12塊肉，雖然有打麻藥，但她仍能感受到肉被抽出的感覺，由於檢查的過程相當艱辛，全家都出動陪伴她。

▲朱芯儀。（圖／記者黃庠棻攝）

▲朱芯儀談到先前乳房被檢查出異常一事。（圖／記者黃庠棻攝）

所幸，朱芯儀在6月時收到報告以及指數，一切都正常，未來只要半年追蹤即可，而當初被照到的小陰影是先前她做乳房重建手術時，另一邊的胸部做了縮小手術，醫生發現「怪怪的部分」是當時手術留下的傷口，讓她鬆了一大口氣。

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