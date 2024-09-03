韓韶禧看報導才知媽又違法！　公司2次澄清：此事與演員無關

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員韓韶禧母親涉嫌經營非法賭場，引發社會關注。韓韶禧經紀公司9Ato Entertainment於3日發表官方聲明，表明此事與韓韶禧無關，並表示韓韶禧得知此事後，內心感到無比沉痛。

▲韓韶禧很早就對外公告不再收拾母親爛攤子。（圖／翻攝自Instagram／xeesoxee）



9Ato Entertainment聲明中指出，此次事件是韓韶禧母親個人行為，與演員本人無關：「韓韶禧也是看報導才知道這件事情，內心感到無比沉痛，而這件事情完完全全與演員無關，再次澄清這是她母親獨自決定的行為。對於因個人事件而給大眾帶來的不便，我們深感抱歉。」

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根據2日TV朝鮮報導，檢方以涉嫌非法經營賭場的罪名逮捕了韓韶禧的母親。據悉，韓韶禧的母親自2021年起至上月底，利用「傀儡老闆」在蔚山、原州等地經營了12個非法賭場。她此前曾因同樣的罪名被罰款，並多次因詐欺等罪名遭到起訴。

2020年，韓韶禧的母親因攜帶會錢失蹤的事件被曝光，當時韓韶禧對此進行了解釋，並透露了她的家庭背景。韓韶禧表示，她在5歲時父母離婚，由奶奶撫養長大。高中入學時搬到母親所在的蔚山，但一直和奶奶一起生活，畢業後來到首爾開始演藝生涯。她在20歲時才得知母親的債務，出於孝道，她在出道前償還了母親的部分債務。

然而，2022年，類似的事件再次引發爭議。韓韶禧的經紀公司表示，韓韶禧的母親在借錢過程中使用了韓韶禧名義的銀行帳戶。母親在韓韶禧未成年時私自開設了帳戶，並用於借錢。此外，還有多次類似事件發生，包括偽造文書的案件。經過民事訴訟，法院明確表示這些事件與韓韶禧無關。

聲明中還補充道，韓韶禧不會對這些債務負責，這是為了阻止母親利用她的名字和她的名氣來借錢的行為。韓韶禧也表示，雖然無法斷絕母女之間的關係，但對於因此受到傷害的人感到非常抱歉。她希望通過強硬的應對來防止這些事件再次發生。