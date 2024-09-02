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《角頭－大橋頭》3週破1.75億！　「土狗幫洗衣店」6大踩點地公開

記者黃庠棻／台北報導

《角頭》IP成立10週年，宇宙版圖不斷擴大，推出今年暑假最強檔電影《角頭－大橋頭》集結《角頭》系列最大的卡司陣容，上映第三個週末，全台票房突破1.75億，蟬聯3週全台週末票房冠軍，劇組前往基隆廟口夜市謝票，人潮把整個夜市塞到癱瘓，週末的影廳映後活動更邀請到文化部長李遠到場支持。

▲《角頭－大橋頭》。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－大橋頭》到基隆掃街。（圖／曼尼娛樂提供）

為了感謝影迷給予的支持，《角頭－大橋頭》劇組持續到全台各地謝票，出品人張芷瑄及雙監製張威縯率領高捷、王陽明、張懷秋、施名帥、喜翔在上週五晚間前往基隆廟口夜市掃街，廟口前的仁三路人潮擠到水泄不通，整條路塞滿上千民眾迎接，一度寸步難行，一條夜市走了將近1小時才走完。

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▲《角頭－大橋頭》。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－大橋頭》到基隆掃街。（圖／曼尼娛樂提供）

在《角頭－大橋頭》全新登場的「東門幫」，由喜翔飾演的老大喜爺，帶領阿Ben（白吉勝）、嘎嘎（潘俊佳）等飾演的一票兄弟，三人也在週日晚間的台北場再度聚首。喜翔笑說「電影一定要看到最後，那是最經典的畫面。」阿Ben感性形容參與《角頭》的演出是「上帝給我的禮物」，嘎嘎笑說「斷腳筋的是我本人，夠短了不能沒看到」笑翻全場。

▲《角頭－大橋頭》。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－大橋頭》到基隆掃街。（圖／曼尼娛樂提供）

《角頭－大橋頭》上映第3個週末，全台票房突破1.7億，蟬聯3週全台週末票房冠軍，許多網友在Threads上瘋問「仁哥（王識賢飾）辦公室的匾額為什麼要寫『理想情人』？」，釣出草爺親自回覆是「人情義理」，這是片中北館立下的準則，網友笑翻「仁哥是楊丞琳的粉絲」、「好想知道～你的100分會給怎樣的人」、「楊丞琳送的」、「突然浪漫了起來」、「高雄的是寫港都情人」。

▲《角頭－大橋頭》。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－大橋頭》到基隆掃街。（圖／曼尼娛樂提供）

不僅如此，《角頭－大橋頭》電影場景吸引觀眾瘋朝聖打卡，詢問度最高的是片中「土狗幫」施名帥、張再興、鄭人碩最愛去的自助洗衣店，位在中山區民生東路一段巷弄內的利紡乾洗名店，因張再興飾演的宗保在片中偷穿別人的衣服又放送爆笑電影金句「等一下啦 ！我衣服還沒乾」爆紅。

▲《角頭－大橋頭》。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－大橋頭》自助洗衣店成打卡景點。（圖／曼尼娛樂提供）

另一個詢問度很高的《角頭－大橋頭》電影場景是「Michael哥的地盤」，在片中是王陽明飾演的Michael哥與張懷秋飾演的蠍子哥時常去的夜店，也是片中他們與「土狗幫」施名帥、張再興、鄭人碩初次見面談判的地點，挑高的空間設計、動力環形燈以及充滿潮流感的電梯間非常吸睛，其實是台北市信義區ATT4FUN知名夜店WAVE Nightclub，網友直呼「看完去麥可哥的地盤，超有即視感」、「不得不說白天的夜店景色好美」。

▲《角頭－大橋頭》。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－大橋頭》許多場景成為打卡地。（圖／曼尼娛樂提供）

《角頭－大橋頭》片中兩場「百人大亂鬥」畫面震撼，取景地分別在新北市板橋區的愛買南雅店停車場頂樓、台北市新生高架橋下的迴轉道，而「大橋頭事務所」是龍天翔飾演的大橋頭老大KO桑接待各方角頭老大的場景，位在台北市大稻埕的巴洛克風格百年古宅「合勝堂」，至於「蠍子哥最愛去的棒球打擊場」則在新北市五股區的億昌86A棒球室內訓練場取景。

▲《角頭－大橋頭》。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－大橋頭》上映3個禮拜，票房已破1.7億。（圖／曼尼娛樂提供）

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