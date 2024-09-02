新女團MEOVV成員撞臉周子瑜！神顏舊照被挖出　是日雜模特兒演過日劇

文／妞新聞

不讓前東家的怪物新人女團「BABYMONSTER」太放肆，前YG娛樂金牌製作人「Teddy」首度全力打造的新女團，終於要全員公開啦！「MEOVV（미야오）」預計在9月正式出道，不只是Teddy大神所創立的獨立廠牌「THE BLACK LABEL」的結晶，也將成為BIGBANG太陽、BLACKPINK成員Rosé、Zion.T、全昭彌SOMI以及演員朴寶劍的頭號師妹團。

MEOVV成員公開5缺1

高顏值撞臉人氣女神

[廣告]請繼續往下閱讀...

預定為5人組女團的MEOVV，出道人選早就傳得沸沸揚揚，官方近日終於接續公開真面目，第一位就是有最美童模之稱的德韓混血「Ella Gross」，精巧五官、靈氣氛圍神似BLACKPINK Jennie，因此有小Jennie的封號。

緊接著韓美雙國籍的Gawon、舞蹈擔當韓國成員Sooin也依序曝光，各有特色、風格不同的美貌，讓網友被高顏值驚艷，留言欽點神似的人氣女神：「Gawon像朴敏英」、「Sooin有點國民初戀秀智的感覺～」。

櫻花妹Anna美出天際

網呼：「撞臉子瑜＋小婷」

▲新女團MEOVV成員公開。（圖／naver）

▲Anna。（圖／Youtube／THEBLACKLABEL，下同）

8月27日公開的第4位成員「Anna（田中杏奈）」再度引爆轟動，可以看到她在預告影片中穿著學生制服亮相，大眼、櫻桃唇精緻的五官以及巴掌小臉，完全是標準的美女相，加上水靈眼神、初戀清純氛圍，逆天神顏果然引起激烈討論，網友紛紛讚嘆：「是近期韓出道最美的日本人」、「怎麼每個都可以當門面？」「完顏團預定！」。

驚人的盛世美貌也被許多網友認為似乎與公認的女神們有相似處，除了點名Kep1er成員沈小婷、韓素希（韓韶禧），許多人也認為特定角度彷彿看到了TWICE成員「子瑜」，引起超高討論度。

▲Anna（田中杏奈）舊照被挖出。（圖／naver，下同）

Anna其實早在日本小有名氣，從小學開始就擔任小學生雜誌的模特兒，同時活躍於TSUTAYA TV等網路節目，之後成員知名日雜Seventeen的專屬模特兒，2021年12月畢業後就活躍在戲劇圈，不只在日劇《青色校警‧嶋田隆平》現身，在2022年晉升日劇《戀愛病與男子班第二季》擔綱要角，甚至還拍過多支廣告、出演過鈴木崚汰的MV，Anna舊照也被挖出，被認證是母胎美女！

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

BLACKPINK製作人新女團「小Jennie」是誰？最美童模舊照被挖網瘋：神顏

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！