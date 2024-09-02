《上船》爆出明星假划？郭泓志「超狂練習量曝光」：怎麼假得了

記者許逸群／台北報導

運動實境節目《上船了各位！》日前爆出明星假划事件，成員之一的郭泓志今（2日）出席媒體聯訪坦言：「怎麼可能假划，怎麼假得了！」運動員出身的他對於自己要求甚高，還為節目錄影事前獨自到日月潭與國手一同練習，「做什麼事情都一定要投入，要很用心地去做好每一件事情。」

▲郭泓志為節目自行訓練多回。（圖／記者李毓康攝）

《上船了各位！》成員各個都經過眾多磨練才開始錄影，不料，卻被爆出疑似有「假划」的行為發生，與節目宗旨背道而行。不過，郭泓志未將此爆料放在心上，「大家在船上吐得人仰馬翻，不可能假划、剪接不了，大家看節目內容就知道，大家為一件事情付出那麼多心血。」

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▲郭泓志為《上船》與媒體見面分享錄影過程。（圖／記者姜國輝攝）

以運動員出身的郭泓志，在節目中自認體能最好，他也以身作則，事先獨自到日月潭找「國手」團隊一起練習，每次都是從早上到晚，且至少20趟。雖然是獨木舟「小白」，但郭泓志不怕訓練辛苦，僅說：「做什麼事情都一定要投入 ，要很用心地去做好每一件事情。運動這件事，重要的不是結果。」

郭泓志表示，與其偷懶在大船上吐，親自去划船的過程才是最享受的。他雖然一度因身形太大，造成划船過程的不便與不舒服，但他仍說：「不會覺得兩個小時很難熬，我也覺得蠻好玩，但體型的關係要去克服。」至於有無運動傷害？他則笑說：「我有那麼多的開刀經驗，對復健蠻內行的。」