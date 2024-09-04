小孟老師／9月4日星座運勢　該斷就斷！天秤座別猶豫

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：舉行公司考核

感情：得到家人祝福

財運：複製獲利模式

幸運色：灰色

貴人：魔羯

小人：射手

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雙子座

工作：順利考核通過

感情：期待更好結果

財運：調整資金管理

幸運色：橘色

貴人：巨蟹

小人：金牛

天秤座

工作：航向更好未來

感情：可以當機立斷

財運：放下心中得失

幸運色：亮紅色

貴人：雙魚

小人：水瓶

【土象星座】

魔羯座

工作：揮別過往陰影

感情：調整相處模式

財運：輕鬆學習投資

幸運色：橙色

貴人：雙子

小人：獅子

金牛座



工作：調整辦公順序

感情：期待好的開始

財運：注意投資時機

幸運色：金色

貴人：射手

小人：牡羊

處女座

工作：放下心中糾結

感情：放鬆心情等待

財運：努力得到收穫

幸運色：金色

貴人：牡羊

小人：雙子

【水象星座】

巨蟹座

工作：解釋專案內容

感情：可以繼續等待

財運：追求財務平衡

幸運色：黃色

貴人：水瓶

小人：天蠍

天蠍座

工作：舉行部門會議

感情：參考家人意見

財運：思考邀約項目

幸運色：黃色

貴人：天秤

小人：魔羯

雙魚座

工作：得到專業資格

感情：兩人暫隔兩地

財運：揮別過往經驗

幸運色：金色

貴人：獅子

小人：巨蟹

【火象星座】

牡羊座

工作：參加交流會議

感情：平靜安穩日常

財運：可以安穩投資

幸運色：綠色

貴人：天蠍

小人：天秤

獅子座

工作：期待升官加薪

感情：回到熱戀時光

財運：保持低調富有

幸運色：亮紅色

貴人：金牛

小人：處女

射手座

工作：重要合約簽訂

感情：決定追求對方

財運：鼓起勇氣投資

幸運色：橘色

貴人：處女

小人：雙魚

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。