百萬人氣韓星在台灣「瘋狂PO出熟悉地標」　粉絲嗨了：歡迎你！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣主持人黃光熙IG擁有百萬人追蹤，他過去曾是偶像團體帝國之子（ZE:A），團體解散後，他加入《無限挑戰》班底，只是節目後來停播，他專注於網路節目主持，幽默又毫無包袱的性格受到粉絲喜愛。過去，他曾隨著團體訪台，沒想到時隔多年，他1日突然現身於西門町街頭，並PO文分享「台灣好久不見，很高興見到你」，大批粉絲嗨喊「歡迎你來」。

▲黃光熙隔了許久訪台旅遊。（圖／翻攝自黃光熙IG）



黃光熙1日在IG分享多張抵達台灣的照片，從機場到台北的路程之間，他拍下影片與照片，每個招牌都是粉絲熟悉的地標，其中還包含他與西門町街景合照，以及大啖台灣美食芒果冰跟炒空心菜、鳳梨蝦球與蔥爆牛肉等菜色，看起來這趟旅行吃飽喝足。

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▲黃光熙更新很多張台灣熟悉地標旅遊照。（圖／翻攝自黃光熙IG）



難得到訪台灣，黃光熙甫貼出旅遊認證照後，留言區充滿粉絲驚呼「我的天啊」、「光熙在台灣」、「歡迎」，還有人推薦他「記得也來一下高雄」，不過也有人關心他穿著薄長袖襯衫走在街頭是否會太熱，各種細節引起討論。

帝國之子2010年正式出道，團員任時完、朴炯植、金桐俊等人後來朝戲劇圈發展，團體於2017年全員不續約，雖然單飛不解散，但其實後來再也沒有團體活動，令粉絲都很遺憾。不過，他們雖沒在舞台上合體，私下感情深厚，至今都有聯繫，過去成員也曾到黃光熙頻道作客，相愛相殺的互動一如既往掀起回憶殺。