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訪問／最齊16蹲是他們！Travis Japan爆料「少兩蹲」　當場跳給記者看

記者吳睿慈／台北報導

男團Travis Japan隸屬於日本公司星達拓娛樂， 由川島如惠留、七五三掛龍也、吉澤閑也、中村海人、宮近海斗、松田元太、松倉海斗7位成員組成，他們1日因班機延誤，原預定中午抵達，沒想到接近傍晚才到台灣，成員松田元太晚間受訪時不忘向記者致謝「謝謝你們等我們」，親切作風很圈粉。

▲▼訪問／最整齊16蹲是他們！Travis Japan爆料「少兩蹲」跳給記者驗證。（圖／環球音樂提供）

▲Travis Japan因颱風關係，班機延誤近6小時。（圖／環球音樂提供）

Travis Japan即將於3、4日在台北舉辦演唱會，他們1日傍晚抵台馬上接受台灣媒體採訪，雖然班機因颱風氣流的關係延誤了近6小時，宮近海斗樂觀地表示：「我們在機場睡覺、吃飯。」成員則爆料川島如惠留抽空唸書，「因為10月有考試，準備考綜合旅行業務資格管理的證照」，由於他們今年有世界巡迴，未來可能也會有專屬粉絲的世界巡迴，安排粉絲一起旅遊。

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話題聊到證照，七五三掛龍也自曝對美容方面有關心，因此考了日本化妝品證照，宮近海斗幽默表示「我在7年前有考到汽車證照」，松田元太則歪樓表示：「那粉絲巡迴旅遊可以由川島如惠留規劃、宮近海斗開車載大家、七五三掛龍也幫大家化妝。」此時，松倉海斗也表示「我也在高中時有考到計算機檢定。」於是團體多了一位記帳擔當，全場笑出來。

▲▼訪問／最整齊16蹲是他們！Travis Japan爆料「少兩蹲」跳給記者驗證。（圖／環球音樂提供）

▲Travis Japan來台多次，因應中秋節拿「柚」拍照。（圖／環球音樂提供）

Travis Japan來台多次，對於中文有一定程度認識，中村海人秀出中文「你們都好嗎」、「你一定不要忘記我們」，看到記者確認過發音有回應，他們才露出放心的笑容。日前，他們在IG貼出〈星期五晚上〉的16蹲挑戰，被粉絲稱讚是最猛、最整齊的16蹲，沒想到吉澤閑也自爆「我其實少蹲2下」，所有人起哄叫他當場蹲起來，他乖乖照做跳到臉漲紅，自嘲「好累」。被問到有辦法32蹲嗎？所有人搖搖手表示「無理無理（不行）」。

▲▼訪問／最整齊16蹲是他們！Travis Japan爆料「少兩蹲」跳給記者驗證。（圖／環球音樂提供）

▲▼Travis Japan被稱讚是「最整齊16蹲」，沒想到，吉澤閑也自爆「我其實少蹲2下」，當場跳給記者驗證。（圖／環球音樂提供）

▲▼訪問／最整齊16蹲是他們！Travis Japan爆料「少兩蹲」跳給記者驗證。（圖／環球音樂提供）

他們也在日前快閃來台時，前往夜市大啖美食，中村海人回憶菜單：「我們吃了、大腸包小腸，地瓜球原位、成員有喝台啤，不太能喝酒的就喝西瓜汁，還有古早味蛋糕非常好吃。」有懼高症的他，還登上了台北101看夜景，他表示：「不是101的問題，但我就是盡量不要接近窗口的地方，夜景非常漂亮，台北大、小巨蛋都有看到，等我克服懼高症，想再上去一次。」

松田元太為了戲劇瘦10公斤，當被問到減肥菜單時，他講出大實話：「不要吃太多！」至於詳細的秘訣，他賣關子：「如果來看我們的演唱會的話，歌迷可以大喊問我減肥菜單，那我會跟你說。」進一步追問，他則幽默笑答：「請你來演唱會。」最後，宮近海斗再次催票：「如果你還在猶豫要不要來看我們的演唱會，請你不要煩惱，現在馬上來！」Travis Japan演唱會預計於3、4日在Zepp New Taipei舉行，購票請上遠大售票系統。

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