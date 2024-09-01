高凌風女兒大陸拍短劇！　殺青2部戲「亂髮自拍」：解鎖新體驗

記者陳芊秀／綜合報導

星二代葛宸羽（阿寶）是「青蛙王子」高凌風的大女兒，繼承爸爸明星基因出道，目前是女團「G.O.F」、「D.K」成員。她最近也嘗試拍戲，到大陸接拍短劇，形容「解鎖新體驗」。

▲葛宸羽是青蛙王子高凌風的大女兒。（圖／翻攝自IG）

葛宸羽8月底到大陸湖南長沙拍短劇，並曬出開鏡儀式的合照，手持紅包同框「G.O.F」的團員夏娜（徐沛晴）。從身後的開機宣傳看板，可以看到有9部短劇要聯合開拍，包括《老公開門，我是你新招的秘書》、《重生後，她虐渣撕狗被寵上天》、《子憑父貴，我送老爸嫁富婆》、《靈魂互換之女殺手與千金》等。

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▲葛宸羽（左）大陸拍短劇，8月曬出開鏡儀式的合照。（圖／翻攝自IG）

而葛宸羽近日再發文，「解鎖新體驗，兩部短劇殺青，謝謝大家的照顧」，透露已經拍完2部戲的消息。照片中，她身穿淺色套裝，與拍對手戲的男演員在荒廢的建築中拍攝，現場穿旗袍的女演員和小童星。從花絮照曝光的拍攝畫面，她拍攝的是直式短劇，有亂髮像是受傷的造型，像是會上演虐戲受委屈的場面。粉絲祝福「期待播出」、「殺青快樂」、「演員阿寶」，眾人為她的新挑戰相當好奇。

▲葛宸羽已經殺青2部短劇。（圖／翻攝自IG）