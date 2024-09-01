夏克立斷開16年婚姻「無法探視家人」 遺憾發聲！　罕見感謝黃嘉千

記者孟育民／台北報導

藝人黃嘉千與夏克立的離婚官司纏訟2年，終於在上月14日落幕，確定恢復單身，當天她透過經紀人回應，低調說道「黃嘉千所有訴求法院皆獲准，嘉千得知後感到欣慰。」夏克立今（1日）再透過經紀人發表聲明，對於未來無法探視家人表達遺憾，「這部份夏先生會持續跟相關部門進行溝通。」

▲夏克立、黃嘉千。（圖／翻攝自Instagram／xiakeli、資料照／攝影中心）

夏克立聲明如下：

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大家好，我是Serene,夏克立先生的經紀人。首先,要謝謝各位關心夏先生的朋友們，他囑咐我轉達問候，夏先生與黃嘉千女士的婚姻，在經歷了這麽長的一段訴訟時間後,法官以他們雙方都有意願為由，依據民法第1052條第2項判決他們離婚。比較遺憾的是，法官並未就夏先生與家人間的探視為裁判，這部份夏先生會持續跟相關部門進行溝通。

夏先生誠摯的感謝黃女士，因為夏先生與黃女士有一位對他們都非常重要的家人。他對這位家人的愛，不會因為任何外來的介入而受到影響。夏先生向所有這段時間給予他鼓勵與幫忙的朋友們、律師團隊致謝。他也特別感謝公眾對他的信任。

在此呼籲社會各界向他們釋出善意與支持，讓他們續努力成為家人的典範。夏先生很期待與你們分享未來的事業發展跟動向！謝謝各位朋友的溫暖與祝福。