劉在錫被抓包「1個月內有熱吻」害羞認了　放閃妻子：我很常KISS

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「國民MC」劉在錫與羅京恩在2008年結婚，兩人結婚16年感情甜蜜，妻子雖近年來息影未在螢幕前現身，但他經常在節目放閃夫妻日常，每次都會掀起熱烈討論。近日，他在節目《玩什麼好呢？》被問到1個月內有熱吻嗎？他不願正面回答，馬上被哈哈抓包「有」，只好害羞回答「我很常KISS。」

▲▼劉在錫被抓包「1個月內有熱吻」，他害羞承認很常KISS。（圖／翻攝自friDay影音）



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劉在錫近日在節目《玩什麼好呢？》抽到隨機題目，被問「是否在1個月內有KISS（韓文之意為熱吻）」，他先是害羞地低下頭，不願正面回答問題，因此拿起青陽辣椒自罰，由於反應太反常，哈哈馬上機智抓包：「他應該有在1個月內KISS，有親過所以不想回答。」遭到逼問後，劉在錫才害羞地回答：「我很常KISS。」

▲哈哈機靈發現劉在錫不想回答問題，所以吃辣椒自罰。（圖／翻攝自friDay影音）



當天節目除了劉在錫被問到夫妻情趣，美珠日前認愛足球選手男友宋範根，她也被問到「最近跟情人之間有點小尷尬」，難為情的她也當場吞了一條青陽辣椒，笑答「無可奉告」，對於男友話題還是顯得很害羞。

▲劉在錫意外在錄製《玩什麼好呢？》時放閃妻子。（圖／翻攝自friDay影音）



劉在錫的妻子羅京恩（羅敬恩）原是主播，但她自結婚以後，全心投入家庭之中，當起全職媽媽照顧兒女，一家四口很美滿。她數年來並未對外公開自己的近況，通常是靠老公劉在錫在節目上分享日常，直到2023年突然出現於好友音樂劇演出後台，41歲的她保養得宜，凍齡美貌、身材維持得很好，令粉絲驚艷「越來越年輕」，掀起熱烈討論。