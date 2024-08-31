蔡少芬顧小的「2次弄丟2歲女兒」　網分兩派太粗心 vs 其他家人要幫看

記者張筱涵／綜合報導

港星蔡少芬近日在綜藝節目《煥新環遊傳》中分享當媽媽後，曾丟失當時才2歲的大女兒2次，節目播出後引起討論。網友指責蔡少芬過於粗心，但也有人體諒她作為母親的辛苦。

蔡少芬在《煥新環遊傳》中說，有次一家人到澳門遊玩，抱著二女兒準備上車時才發現大女兒不見人影，正當一家人緊張驚慌之時，才發現女兒站在不遠處和一位叔叔指著自己的方向說「我媽媽在那」，這段驚險經歷讓在場的嘉賓和觀眾都為她捏了一把冷汗。

▲蔡少芬第一次弄丟大女兒時，好在大女兒就在不遠處。（圖／翻攝自微博／北島）



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然而，這還不是唯一一次，蔡少芬帶家人到迪士尼樂園玩，拍完照後準備進入小小世界，突然發現大女兒不見了，夫妻倆四處找人，幸好大女兒發現找不到大人就站在原地等待，還好也沒有遇到壞人，讓他們得以順利找到人。

▲蔡少芬第二次弄丟大女兒時，大女兒也才2歲多。（圖／翻攝自微博／北島）



對於這兩次驚魂經歷，網友們的反應不一，有些人認為蔡少芬作為母親應該更小心，「蔡少芬真的太粗心大意了，丟孩子太嚇人了，還好找到了」、「出去還是要注意安全」，但也有不少人表示理解，認為她當時抱著二女兒，難免顧此失彼，其他同行的家人也應該多幫忙留意。