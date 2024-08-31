記者潘慧中／綜合報導

謝震廷曾獲金曲新人獎的殊榮，未料近年頻頻因爭議事件登上新聞版面。對此，他30日深夜寫下長文，述說這段時間的心路歷程，「對不起，沉寂了這麼久，自四年前與我最深愛的伴侶分開，以及經歷家母癌症與自殺未遂等這些憾事之後，我像是整個靈魂被抽離似地成了一具行屍走肉。」

▲謝震廷深夜寫下2103個字抒發近年的心路歷程。（圖／翻攝自Instagram／ elihsiehmusic）



謝震廷透露從那之後，他解散了工作室和製作團隊，「甚至差點解散了自己，對不起，我真的真的很慚愧。」為了繼續活下去，他嘗試了許多事，卻也因此經歷被背叛、被欺騙，「說不難過是騙人的，我真的很害怕，也真的很絕望，於是又只能開啟更無助、更加無止盡的惡性循環。」

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▲謝震廷在這4年來歷經分手、家人生病、被背叛欺騙等憾事。（圖／翻攝自Instagram／ elihsiehmusic）



幸好，音樂始終對謝震廷不離不棄，成為「最後支持著我繼續活下去的理由」。他坦言自己是生活白癡，除了音樂以外的事情，似乎通通都做不好，也不太會賺錢，「以前只要一有薪酬，我就會通通都砸在音樂上與演出上，哪怕上千人的場地票都賣完了，還是慘賠了十幾萬，難怪我的朋友們一個接著一個離我而去，我可能真的不太適合活在資本主義的世界吧……。」

▲謝震廷感嘆朋友接連離他而去。（圖／翻攝自Instagram／ elihsiehmusic）



然而，因為前幾天真的很想推出新的作品，加上不具備跟銀行貸款的資格，謝震廷傻傻地相信了「民間機構提供的金流服務」，事後才發現原來這就是高利貸，會在家門口堵人的那種，因此他當時為了嚇阻對方才會隨身帶菜刀，「無奈事情最後會演變成這樣難堪……真的非常抱歉又浪費了社會資源……。」

▲謝震廷之前為了推出作品誤借高利貸。（圖／翻攝自Instagram／ elihsiehmusic）



幸好，有些歌迷仍舊沒遺忘謝震廷。他日前心血來潮，放棄完美主義者的自尊，上傳了兩首新歌的Demo後，引發了一波迴響，促使他又寫了首新歌。面對有許多聽眾敲碗新專輯，他當時只挖苦自己「可能要等我存到300萬吧」，沒想到這句話被募資平台聽到了，隔天立刻接到邀約合作，「我真的受寵若驚…。」

▲謝震廷期待能早日推出新作品。（圖／翻攝自Instagram／ elihsiehmusic）



因此，最快在10月的時候，謝震廷將啟動人生第一次的募資計畫，同時也會正式開始展開全台巡演，唱片則將在年底推出，「總之，我回來了，我真的好想念你們」，想謝謝歌迷一直以來的鼓勵，「心中千言萬語，不如直接寫成歌吧！好，我要去錄音了，做音樂這件事，我絕不妥協，也從來沒有妥協。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

謝震廷IG全文：



晚安，我是震廷，內文有點長，但還是希望你/

妳能把文章看到最後，麻煩了，謝謝你們。

對不起，沉寂了這麼久，自四年前與我最深愛

的伴侶分開，以及經歷家母癌症與自殺未遂等

這些憾事之後，我像是整個靈魂被抽離似地成

了一具行屍走肉...解散了阿爾吉儂音樂工作

室、解散了製作團隊，甚至差點解散了自己，

對不起，我真的真的很慚愧。

這些年來，為了重新振作，或者說"繼續活下

去"，我嘗試了許多事，起初立意都是良善的，

只想把好的東西分享給有需要的人，我也從未

想過要主動傷害任何人（除非他人先犯我。）總

之，當時確實有幫助到一些朋友，也讓我有漸

漸活過來的感覺，但，也不乏一些錯事，或應

該更精確點說，是被不清楚事實真相的外人所

扭曲成的錯事，而愈是血流成河的戲碼，觀眾

愈愛，人性啊，我也就認了、吞了，即便我從

不覺得自己是什麼藝人或公眾人物，我只是個

彈吉他唱歌的人罷了。當然，被誤解、被背

叛、被欺騙，說不難過是騙人的，我真的很害

怕，也真的很絕望，於是又只能開啟更無助、

更加無止盡的惡性循環。

但有件事是值得慶幸的，那就是我的孩子們，

我的音樂，他們始終對我不離不棄，就像你們

對那些歌不離不棄一樣，哪怕我真的像新聞媒

體寫得那樣是個惡貫滿盈的社會敗類，那些孩

子們也依舊是最純真、誠實且療癒的存在，而

這也是最後支持著我繼續活下去的理由。

是啊，我其實還沒有離開，我還是很努力地在

做音樂，還是很努力地想要在離開世界之前留

下一些美好。

我是說真的，謝震廷真的是一個生活白痴，除

了藝術、音樂、文字以外的事情，他似乎通通

都做不好……。而且我也不太會賺錢，對錢至今

甚至都沒有什麼興趣……因為以前只要一有薪

酬，我就會通通都砸在音樂上與演出上，哪怕

上千人的場地票都賣完了，還是慘賠了十幾

萬，難怪我的朋友們一個接著一個離我而去，

我可能真的不太適合活在資本主義的世界吧……

後來的事情大家或多或少都知道了，我真的很

想正式推出新的音樂作品，因為我真的默默地

準備了好久……但我在銀行並沒有什麼正式的紀

錄，所以並不具備向銀行貸款的資格，於是傻

傻的我看到一些民間機構提供的金流服務，我

還真就信了，真的是到後來才發現這就是所謂

的高利貸，會追到你家堵人、撞門的那種高利

貸，所以那時我才會帶著一把菜刀（主要是嚇阻

作用）跟辣椒水在身上防身，以防萬一，只是求

個平安，無奈事情最後會演變成這樣難堪……

真的非常抱歉又浪費了社會資源……。

好在我有一群天資聰穎的學生們，以及幾位上

輩子就認識的摯友，這才勉強讓我生存了下來

（是生存喔，不是生活），不然現在作品被全數

下架，又再被斷了版稅的情況之下，我真的不

知道要喝生水到什麼時候。至於歌曲為什麼會

被下架……我其實並不知道，但我想有些事情可

能不太方便明說，我只希望有真人版柯南跟毛

利小五郎可以幫忙查明真相……。

好，不藏了。前幾天心血來潮，放棄了完美主

義者的自尊，在 StreetVoice 上傳了兩首新歌的

Demo，沒有想到大家竟然沒有遺忘這個人，而

且造成的迴響讓人好驚訝，真的給了我莫大勇

氣，於是昨天我又寫了一首很好聽的新歌……。

我把歌曲分享在 instagram 之後，有許多聽眾

陸續敲碗新專輯，我當然很想製作...可是...你

們知道的...我只能一邊自嘲，一邊挖苦自己

說：「可能要等我存到 300 萬吧...。」好巧不

巧...這句話就被全亞洲最大的群眾募資平台副

總監看見了（而且他與他的同事們似乎還是我的

聽眾），於是隔天募資平台的副總監 — DC 就來

信邀約合作，我真的受寵若驚...。

而也在今天，我們非常順利地開完會議，決定

要開啟我此生第一次的募資計畫，很期待也很

開心，我終於有機會可以正式發行新作品了！

而最快的時間就在十月，募資平台就會開啟，

也會同步正式啟動全臺巡演，而唱片會在今年

年底，也就是十二月時正式發行。

總之，我回來了，我真的好想念你們...

如果群眾募資正式開啟的話，你們會願意支持

我嗎？如果是的話，你們會希望哪些歌曲要正

式收錄在唱片裡？還有你們希望得到什麼樣週

邊紀念品？以及你們希望我到哪裡去巡迴演出？

請留言告訴我，另外，謝謝你們願意看到這裡，

辛苦了...。

謝謝你們一直以來的支持、陪伴與鼓勵

心中千言萬語，不如直接寫成歌吧

好，我要去錄音了，做音樂這件事

我絕不妥協，也從來沒有妥協

我知道你們知道，所以我們才會在這 :)

晚安囉，祝大家好夢！我愛你們，很愛很愛。

2024, 08.30 謝震廷 敬上