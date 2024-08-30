5年前MAMA頒獎喊「窮哈」被笑爛！　古力娜扎認了：人生最丟臉的事

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星古力娜扎有「新疆維納斯」之稱，以甜美容貌擄獲不少觀眾，每每出場都以超高顏值掀起新討論，是不少人心目中的完美女神代表之一。雖然擁有高顏值，但她2019年在南韓MAMA頒獎典禮上曾因為英文發音，而讓她的英文程度以及涵養瞬間成為全網嘲笑的對象，她近日在登上節目時，首度談起了這段黑歷史，並且坦言「真的丟臉到不想回劇組」。

▲古力娜扎首次回應「窮哈」事件。（圖／翻攝自古力娜扎微博）

古力娜扎2019年受邀前往MAMA擔任頒獎嘉賓，與南韓男星李洙赫一起上台頒獎，當時她負責揭曉「最佳女Solo舞蹈表演獎」，以英文宣讀結果，由於她的英文發音生硬且語速過慢，喊道「2019 Mnet Asia Music Awards Best Dance Performance Solo，CHUNGHA！」這段宣讀過程顯得非常吃力，甚至連得獎者請夏都沒聽清楚，該片段瞬間在陸網引起熱議，網友戲稱為「窮哈」事件。

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▲古力娜扎坦言很丟臉。（圖／翻攝自微博）

近日，古力娜扎在綜藝節目《旅行任意門》中再次提到這件事，坦承對此感到丟臉，她表示：「雖然這個梗過了，最丟臉的事情，真的是當時就是那個『窮哈』的時候，我覺得太丟臉了，當下在台上真的不知道，後來看到熱搜之後覺得好丟臉，真的超丟臉，（丟臉到）我不想回劇組。」首次提及了當時的心境。

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