紅毯最美畫面！裘莉「主動向前」對臥床作家致意　全場鼓掌8分鐘泛淚

記者蕭采薇／綜合報導

安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）帶著主演新片《瑪麗亞》（Maria），在「第81屆威尼斯影展」盛大首映，映後全場起立鼓掌8分鐘，更被視為有望角逐明年奥斯卡影后。人美心更美的裘莉，更被目擊到在場邊特別走向躺在病榻上的義大利作家Pasqualino Esposito，更貼心地蹲下與對方視線一致的對話。

▲安潔莉娜裘莉帶著新片《瑪麗亞》（Maria），在威尼斯影展盛大首映。（圖／路透）

安潔莉娜裘莉在《瑪麗亞》中飾演已故傳奇女高音瑪麗亞卡拉絲（Maria Callas），為此她事前花了7個月時間進行聲樂訓練，直言第一次開口唱時「緊張到發抖」，甚至害羞到要兒子們堵住門口，不要讓任何人進來。

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《瑪麗亞》映後全場起立鼓掌8分鐘，不少觀眾感動落淚，裘莉也激動到掩面。此外，她出席記者會時也特意戴上瑪麗亞生前戴過的胸針，以此向對方致敬。而這次飾演歌唱家，裘莉也幽默表示：「我在拍攝部電影前沒唱過什麼歌，不過現在我可能會去一下KTV！」

▲裘莉時隔17年現身威尼斯影展，紅毯上也吸引大批影迷熱烈歡迎。（圖／路透）

裘莉時隔17年現身威尼斯影展，紅毯上也吸引大批影迷熱烈歡迎，包括罹患成骨不全症（Osteogenesis imperfecta）臥床的義大利作家Pasqualino Esposito。裘莉也主動走向對方，並蹲下來慰問，溫暖畫面感動許多影迷。

不過裘莉前夫「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）和喬治克隆尼（George Clooney）也將帶著最新主演的動作片《惡狼特工》前往威尼斯影展。但裘莉《瑪麗亞》首映後就會離開，小布則在2天後才會抵達，雙方時間完全錯開。