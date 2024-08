紅毯最美畫面！裘莉「主動向前」對臥床作家致意　全場鼓掌8分鐘泛淚

記者蕭采薇/綜合報導

安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)帶著主演新片《瑪麗亞》(Maria),在「第81屆威尼斯影展」盛大首映,映後全場起立鼓掌8分鐘,更被視為有望角逐明年奥斯卡影后。人美心更美的裘莉,更被目擊到在場邊特別走向躺在病榻上的義大利作家Pasqualino Esposito,更貼心地蹲下與對方視線一致的對話。

▲安潔莉娜裘莉帶著新片《瑪麗亞》(Maria),在威尼斯影展盛大首映。(圖/路透)

安潔莉娜裘莉在《瑪麗亞》中飾演已故傳奇女高音瑪麗亞卡拉絲(Maria Callas),為此她事前花了7個月時間進行聲樂訓練,直言第一次開口唱時「緊張到發抖」,甚至害羞到要兒子們堵住門口,不要讓任何人進來。

《瑪麗亞》映後全場起立鼓掌8分鐘,不少觀眾感動落淚,裘莉也激動到掩面。此外,她出席記者會時也特意戴上瑪麗亞生前戴過的胸針,以此向對方致敬。而這次飾演歌唱家,裘莉也幽默表示:「我在拍攝部電影前沒唱過什麼歌,不過現在我可能會去一下KTV!」

▲裘莉時隔17年現身威尼斯影展,紅毯上也吸引大批影迷熱烈歡迎。(圖/路透)

裘莉時隔17年現身威尼斯影展,紅毯上也吸引大批影迷熱烈歡迎,包括罹患成骨不全症(Osteogenesis imperfecta)臥床的義大利作家Pasqualino Esposito。裘莉也主動走向對方,並蹲下來慰問,溫暖畫面感動許多影迷。

不過裘莉前夫「小布」布萊德彼特(Brad Pitt)和喬治克隆尼(George Clooney)也將帶著最新主演的動作片《惡狼特工》前往威尼斯影展。但裘莉《瑪麗亞》首映後就會離開,小布則在2天後才會抵達,雙方時間完全錯開。

