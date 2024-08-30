嘻小瓜公開不變性3原因！　霸氣喊：我不是不男不女

記者王靖淳／綜合報導

藝人嘻小瓜今（30）日在Threads上發文分享他對自身性別認同的想法，強調「我不是不男不女，我是可男可女」，表達他對自己百變風格的喜愛與自信。他表示，無論是回到男生的樣子，還是展現女生的性感，他都能自在地接受，享受不同性別角色帶來的多樣性，同時也透露自己之所以不去變性的3大原因。

▲嘻小瓜會在社群分享日常。（圖／翻攝自Facebook／kuakua_0629）

面對有人詢問為何不選擇變性，嘻小瓜坦言他曾思考過這個問題，但最終選擇保持現狀。他解釋，首先是因為害怕手術的疼痛，過去因鼻子蜂窩性組織炎接受清創手術的經歷，讓他對手術充滿恐懼。其次，他認為即使變性，沙啞的聲音和豪邁的笑聲，可能依然會讓人認為他是男生。再者，儘管台灣已開放同婚，但許多傳統觀念依然存在，這可能對他的工作帶來更多挑戰。

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▲嘻小瓜發文直言：「我不是不男不女。」（圖／翻攝自Instagram／kuakua_0629）

最終，嘻小瓜決定繼續以目前的方式生活，「想當男生就當男生，想穿女裝就穿」，他鼓勵LGBTQ族群的朋友們堅持自己的選擇，並強調大家都比他更勇敢、更堅強，同時也在文末為這群人打氣表示：「我們繼續加油。」貼文曝光後，立即吸引網友朝聖按讚，同時也紛紛寫下鼓勵打氣的留言，「加油」、「喜歡小瓜每一個樣子」。