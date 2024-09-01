小孟老師／9月1日星座運勢　水瓶9月就好運！脫單機會來啦

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：要求過於嚴苛

感情：有機會可脫單

財運：加班多財富多

幸運色：橘色

貴人：處女

小人：天蠍

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雙子座

工作：成績持續成長

感情：平淡才是真情

財運：聚精會神工作

幸運色：金色

貴人：獅子

小人：水瓶

天秤座

工作：先求有再求好

感情：感情順利發展

財運：活用理財時機

幸運色：玫瑰色

貴人：射手

小人：巨蟹

【土象星座】

魔羯座

工作：營運政策調整

感情：少點不苟言笑

財運：投資智慧增長

幸運色：黃色

貴人：巨蟹

小人：雙魚

金牛座



工作：合約順利談成

感情：愉快享受約會

財運：財富自然增長

幸運色：橙色

貴人：牡羊

小人：處女

處女座

工作：進步在於勇氣

感情：多加主動關懷

財運：打破財運枷鎖

幸運色：咖啡色

貴人：天秤

小人：獅子

【水象星座】

巨蟹座

工作：要有信心應對

感情：用心準備驚喜

財運：財富投資得當

幸運色：綠色

貴人：雙魚

小人：雙子

天蠍座

工作：身兼多項職務

感情：麵包愛情兼得

財運：學會理財管理

幸運色：藍色

貴人：水瓶

小人：射手

雙魚座

工作：歡慶業績成長

感情：享受獨自生活

財運：投資運用得當

幸運色：紅色

貴人：天蠍

小人：魔羯

【火象星座】

牡羊座

工作：工作機會增加

感情：解開彼此誤會

財運：擁有理財頭腦

幸運色：棕色

貴人：水瓶

小人：金牛

獅子座

工作：後退就是向前

感情：有望出現善緣

財運：財富平步青雲

幸運色：玫瑰色

貴人：魔羯

小人：牡羊

射手座

工作：業界前輩指點

感情：智慧化解衝突

財運：財源多管齊下

幸運色：大紅色

貴人：金牛

小人：天秤

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。