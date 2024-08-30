Suga酒駕案正式移交檢方！　「警局調查3小時」他全認了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團防彈少年團成員Suga日前因在飲酒後，騎著電動摩托車返家，自摔被路過的警方發現，酒駕事實遭揭發。他23日首度現身到警局接受調查，30日傳來最新進度，全案已經確定以不拘留的形式移交給檢方處置。

▲Suga酒駕案移交檢方了。（圖／翻攝自Suga IG）



Suga在23日晚間結束替代役工作行程後，首度現身於龍山警局接受調查，鏡頭前深深90度鞠躬：「對不起讓大家失望了。」隨後步入警局。根據韓媒報導，他當晚一共接受了3小時調查，對於酒駕嫌疑全盤承認。

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全案在30日傳出新進度，龍山警察局在下午2點（台灣時間13點）對外表示，Suga酒駕案以不拘留的形式移交給檢方處置，開庭日期暫未公開，至於檢方最終會向他求處怎樣的刑罰，皆是各界關注的重點之一。

▲Suga血液中酒精濃度為0.227%，最重罰5年有期徒刑。（圖／翻攝自Suga IG）

Suga酒駕血液中酒精濃度為0.227%，最重可罰2到5年有期徒刑、並繳納韓幣1千萬到2千萬的罰金。他23日結束調查後，25日在粉絲平台二度上傳道歉信，「當晚我在飲酒過後，騎著電動摩托車行駛在道路上犯下錯誤，還有我7日時太著急於上傳第一次的道歉文，導致很多人感到混亂，很抱歉，我應該更慎重思考，卻沒能這樣做」，文內他沒有逃避責任，坦承拖累團體防彈少年團，未來不論司法做下怎樣的處置，他都甘願受罰。

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