Tilly Birds台灣專場嗨翻飆唱150分鐘　主唱兩度中文表白：愛你們！

記者蕭采薇/台北報導

泰國大勢搖滾樂團Tilly Birds首次在台舉辦專場演唱會,距上次來台僅半年,Tilly Birds難忘台灣觀眾的熱情,這次特別帶來全新歌單。主唱3rd兩度用中文高喊「我們愛你們」,最後在觀眾熱情的安可聲中,返回舞台臨時追加2首歌,共演出150分鐘,可以說泰星演唱會中曲目與演出長度之最。

▲Tilly Birds難忘台灣觀眾的熱情。(圖/B'in Live Entertainment提供)

Tilly Birds的演唱會在黑暗中以強烈的吉他與鼓聲,加上配合鼓點的白色閃爍光束,以強烈的聽覺與視覺變化,緩緩將氣氛帶向頂峰,一開場便祭出收錄於BL劇「Only Friends」原聲帶中的《I'm Not Boring, You're Just Bored》引爆全場的熱情歡呼。

接著唱到《Bangkok Winter》多才多藝的鼓手Milo大展饒舌功力,也帶來最新英文單曲《White Pills》,一連串的搖滾嗨歌,讓粉絲陷入瘋狂,三名團員對粉絲的熱情讚不絕口,直言:「今天的觀眾真的很棒」。

▲Tilly Birds把現場變成大型KTV。(圖/B'in Live Entertainment提供)

在Tilly Birds的邀請下,觀眾紛紛隨著輕快節奏的《Worth The Wait》、《Can’t Have It All》、《It’s Not You, It’s Me》舞動,接著以一系列抒情慢歌《Unspoken》等讓歌迷沈浸在主唱3rd的深情歌聲中,再由《Like A Dead Man》重搖滾掀起下半場高潮,把氣氛再度推到高點。

最後Tilly Birds獻唱三大失戀金曲《Same Page?》、《Just Being Friendly》、《Until Then》,把現場變成大型KTV,全場觀眾齊聲合唱,讓主唱不禁再度用中文對粉絲表白,說出「我們愛你們」,並承諾一定會很快再回到台灣開唱。

▲Tilly Birds首度在台灣舉辦專場。(圖/B'in Live Entertainment提供)

演出結束後,粉絲遲遲不願散場,在大家熱情安可下,Tilly Birds驚喜重返舞台,唱好唱滿,臨時追加演唱2首歌《Drink Don't Think》、《On My Shoulder》,粉絲也在最後一首歌全場舉起手機燈,為演唱會畫下完美句點。

▲Tilly Birds驚喜重返舞台,唱好唱滿。(圖/B'in Live Entertainment提供)



對台灣食物很有愛的Tilly Birds,這次來台不僅喝了珍珠奶茶,也對國民外交零食「義美小泡芙」愛不釋手,更嘗試了胖老爹炸雞與台式肉骨茶泡麵,預計今天離台的他們,也表示會把握剩下短暫的時間探索更多美食。接下來,Tilly Birds預計推出他們首張英文專輯,團員表示:希望明年可以再來台演出,與台灣的歌迷再續音緣。