Tilly Birds台灣專場嗨翻飆唱150分鐘　主唱兩度中文表白：愛你們！

記者蕭采薇／台北報導

泰國大勢搖滾樂團Tilly Birds首次在台舉辦專場演唱會，距上次來台僅半年，Tilly Birds難忘台灣觀眾的熱情，這次特別帶來全新歌單。主唱3rd兩度用中文高喊「我們愛你們」，最後在觀眾熱情的安可聲中，返回舞台臨時追加2首歌，共演出150分鐘，可以說泰星演唱會中曲目與演出長度之最。

▲Tilly Birds難忘台灣觀眾的熱情。（圖／B'in Live Entertainment提供）

Tilly Birds的演唱會在黑暗中以強烈的吉他與鼓聲，加上配合鼓點的白色閃爍光束，以強烈的聽覺與視覺變化，緩緩將氣氛帶向頂峰，一開場便祭出收錄於BL劇「Only Friends」原聲帶中的《I'm Not Boring, You're Just Bored》引爆全場的熱情歡呼。

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接著唱到《Bangkok Winter》多才多藝的鼓手Milo大展饒舌功力，也帶來最新英文單曲《White Pills》，一連串的搖滾嗨歌，讓粉絲陷入瘋狂，三名團員對粉絲的熱情讚不絕口，直言：「今天的觀眾真的很棒」。

▲Tilly Birds把現場變成大型KTV。（圖／B'in Live Entertainment提供）

在Tilly Birds的邀請下，觀眾紛紛隨著輕快節奏的《Worth The Wait》、《Can’t Have It All》、《It’s Not You, It’s Me》舞動，接著以一系列抒情慢歌《Unspoken》等讓歌迷沈浸在主唱3rd的深情歌聲中，再由《Like A Dead Man》重搖滾掀起下半場高潮，把氣氛再度推到高點。

最後Tilly Birds獻唱三大失戀金曲《Same Page?》、《Just Being Friendly》、《Until Then》，把現場變成大型KTV，全場觀眾齊聲合唱，讓主唱不禁再度用中文對粉絲表白，說出「我們愛你們」，並承諾一定會很快再回到台灣開唱。

▲Tilly Birds首度在台灣舉辦專場。（圖／B'in Live Entertainment提供）

演出結束後，粉絲遲遲不願散場，在大家熱情安可下，Tilly Birds驚喜重返舞台，唱好唱滿，臨時追加演唱2首歌《Drink Don't Think》、《On My Shoulder》，粉絲也在最後一首歌全場舉起手機燈，為演唱會畫下完美句點。

▲Tilly Birds驚喜重返舞台，唱好唱滿。（圖／B'in Live Entertainment提供）



對台灣食物很有愛的Tilly Birds，這次來台不僅喝了珍珠奶茶，也對國民外交零食「義美小泡芙」愛不釋手，更嘗試了胖老爹炸雞與台式肉骨茶泡麵，預計今天離台的他們，也表示會把握剩下短暫的時間探索更多美食。接下來，Tilly Birds預計推出他們首張英文專輯，團員表示：希望明年可以再來台演出，與台灣的歌迷再續音緣。