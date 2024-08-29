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田麗昔喊中國台灣阿里山　緩頰林依晨「成都人」爭議：大家都一家人

記者蕭采薇／台北報導

近年來移居台東成為果農的田麗，29日現身電影驚悚台片《腎上腺》開鏡記者會。田麗剪了一頭短髮，笑稱有參考好萊塢女神莎莉賽隆，不過近期女星林依晨因說出「我是成都人」遭炎上，曾說「中國台灣阿里山」的田麗則表示：「大家都是一家人嘛！不用特別強調。」

▲▼電影《腎上腺》開鏡見面會-田麗。（圖／記者黃克翔攝）

▲田麗久違現身。（圖／記者黃克翔攝）

《腎上腺》同片卡司包括資深日本女星南果步、田麗、李㼈、夢多、郭鑫等。南果步和日本影帝渡邊謙曾有過一段婚姻，2016年在抗癌期間得知丈夫出軌的消息，歷經人生風雨再出發。記者會夢多也為她擔任翻譯，南果步說：「我來過台灣10幾次，不過拍戲工作是第一次。」更劇透她有句中文台詞是「我沒有錢！」

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▲▼ 電影《腎上腺》開鏡見面會-南果步。（圖／記者黃克翔攝）

▲日本女星南果步首度參演台灣作品。（圖／記者黃克翔攝）

久未演出電影的田麗則坦言，是導演主要邀約「畢竟要找我這種年紀，又會說日文的」。她不介意被說老：「我本來就這年紀，快60了，我不裝嫩也不裝小。」而導演也是她當年寫真集的攝影師，田麗笑說：「我第一件衣服就是被他脫掉了。」

▲▼ 電影《腎上腺》開鏡見面會-李㼈。（圖／記者黃克翔攝）

▲李㼈在《腎上腺》演出變態。（圖／記者黃克翔攝）

她也向導演推薦已經將事業重心轉往對岸的郭鑫，郭鑫曾經因為《康熙來了》受矚目，後改名郭晉東並專心演員事業。郭鑫坦言剛到對岸時猶如一張白紙,，「沒什麼人認識我，要用一個演員的身分重新開始，我覺得特別的幸運，7、8年以後再回來，還是在做喜歡的事情，當年就是想要轉型。」

▲▼電影《腎上腺》開鏡見面會-郭晉東（郭鑫）。（圖／記者黃克翔攝）

▲郭鑫近年將事業中心轉往對岸。（圖／記者黃克翔攝）

近來女星林依晨的「我是成都人」話題，曾說「中國台灣阿里山」的田麗則當場表示「這個話題有點太過了，不用再去討論，大家都是一家人嘛！不用特別強調，這個世界夠亂了，大家平安快樂是最重要的。」最後更說：「我不是人，可以了吧！我是外星人。」電影中演變態的李㼈則笑說：「我才不是人！」

 

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