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獨家／吳俊宏豪砸300萬開餐廳　驚爆「才半年就想收掉」！

記者蔡琛儀／專訪

台語歌手吳俊宏推出新專輯《返鄉》，而他2022年斜槓開餐廳，在台南開了小吃店「阿宏飯湯」，為此砸了超過300萬元，熬過最艱困的疫情期間，他開心分享，飯湯店已經回本，預計明年要在高雄在開新的分店。

▲▼台語歌手吳俊宏專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲台語歌手吳俊宏跨界在台南開飯湯店。（圖／記者李毓康攝）

吳俊宏說，當初是因為疫情頓失收入，「一個月兩個月撐得住，但半年都沒收入，就開始覺得有點撐不住，小孩又剛兩歲多，看著小孩想說怎麼辦要沒收入了，要不要想個法子。」剛好他的兒時玩伴從小做餐飲，主動問吳俊宏要不要一起開店，兩人還決定要賣屏東名產飯湯。

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吳俊宏的餐廳地點選在台南市中心，月租約3萬，並將老房子內部全打掉重做，加上篤信風水的他，把二樓辦公室也全設計成可以招財，還請了7個員工，包含老婆、岳母總計花了快300萬元，令一旁家裡也開熱炒店的師妹林琇琪驚呆，直呼他也花太多錢。

一開始他還天真地想，當老闆應該不辛苦，沒想到實際生活卻非如此，他每天早上八點開始備料，直到晚上九點員工都下班，他還要親自留在店裡做小菜做到深夜11點多，直呼：「大概有快半年我回家都整身汗，但也沒力氣洗澡，所以就直接睡在地上。」

▲▼台語歌手吳俊宏專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲吳俊宏坦言當初店開半年，累到本來想收掉，但因面子問題繼續撐下去。（圖／記者李毓康攝）

他坦言，剛開幕的半年很多人因為知道是藝人開的店，都慕名而來，雖然賺了不少錢，但他每回開店前都戰戰兢兢，深怕讓客人等太久，某次真的有客人等得不耐煩：「一碗飯是要等多久？」吳俊宏不好意思回，沒想到其他客人立刻幫他「出氣」：「要吃飯也不等喔！」

開始半年他忙到覺得身體一度快撐不下去，原本還跟家人說如果太辛苦就不要做了，但一想到當時請了一堆藝人朋友大張旗鼓的站台，如果才開半年就關門，自己面子掛不住，因此還是繼續撐下去，好在半年後就習慣了，生意也穩定下來，由於算命師說他今年不適合開店，因此他打算明年在高雄拓展新分店。

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