泰一犯罪害慘隊友！NCT成員火速切割退追IG「在玹最衰行程被波及」

記者劉宛欣／綜合報導

NCT成員泰一因涉嫌性犯罪而退出團體，經紀公司SM娛樂在新聞報導曝光以前，就先一步發表聲明開鍘，對於犯罪詳情，外界眾說紛紜。SM除了大動作宣布他退團以外，NCT官方社群帳號也火速取消追蹤泰一帳號，更有眼尖粉絲發現隊友道英、泰容等也已經紛紛退追，或甚至將追蹤清零，與他切割。

▲泰一退團，成員、公司紛紛退追蹤。（圖／翻攝自NCT臉書）

泰一涉嫌犯罪的消息一經曝光，各大社群、論壇上就充斥著各類討論，其中有網友發文指出NCT官方帳號已經退追泰一，道英、泰容則是已經把Instagram追蹤全部清零，有追蹤其他人的Mark、Johnny目前也都沒有追蹤泰一，火速與他做出切割。近期首次以SOLO身分出道的在玹，則是被這次風波波及，原定29日舉辦的簽售會確定延後。

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▲網友發現工作人員、成員、公司都退了泰一追蹤。（圖／翻攝自theqoo）

相關討論貼文在thrqoo上引發熱議，網友紛紛留言「這是當然的啊」、「成員們一定也很衝擊」、「當然要退追，不然會受牽連一起被罵」、「有問題的確要趕快切割才是正解」、「在玹有何罪...」、「歷代級的老鼠屎」、「每次都是其他成員遭殃，好可憐」。