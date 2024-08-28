ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

哈哈台被讚YT清流！蓋瑞認「今年曾赴中拍片」封存：我們問心無愧

記者劉宛欣／綜合報導

百萬YouTuber波特王數月前曾爆料中國大陸砸錢邀請多組台灣網紅拍片「大外宣」，近日又有網友爆出發現第二波台灣網紅應邀要到新疆拍片，已經陸續冒出來，波特王隨後留言證實，導致最近赴陸旅遊的多組網紅遭質疑。擁有91萬訂閱的頻道「HahaTai 哈哈台」成員蓋瑞，28日也在Threads上證實今年有前往廈門拍片，但剛好撞上大外宣風波，因此果斷決定不上片。

▲蓋瑞證實今年有前往廈門拍片。（圖／翻攝自蓋瑞Instagram）

▲蓋瑞證實今年有前往廈門拍片。（圖／翻攝自蓋瑞Instagram）

多組網紅被質疑是被中國大陸「招安」到當地拍片，收錢進行大外宣。有網友在Threads上點名YouTube的「清流」有「陪沈團」、「厭世甜點店」、「哈哈台」，直呼「真的拜託你們守住我YT淨土」。怎料沒過多久，就引來「HahaTai 哈哈台」成員蓋瑞親自回覆，轉發證實今年曾到廈門拍片。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蓋瑞證實今年有前往廈門拍片。（圖／翻攝自蓋瑞Instagram）

▲蓋瑞回覆。（圖／翻攝自Threads）

蓋瑞在Threads上轉發該網友貼文，透露「說件悲傷的事，今年去金門訪問時，因為離廈門很近，我們就順道搭船去廈門拍了個小企劃」，沒想到拍完回台灣，剪完片沒多久，就發生了踢爆多組網紅被邀請到成都拍片的風波，他表示：「於是這支片直接永久封存於硬碟之中了，無論大家怎麼說
反正我們是問心無愧的。」首次曝光頻道為了避嫌而選擇不上片的內幕。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘「嚴厲處分」　她首發聲

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘「嚴厲處分」　她首發聲

林依晨陸綜舉手「我是成都人」　維基百科淪陷…被台粉炎上面相變了

林依晨陸綜舉手「我是成都人」　維基百科淪陷…被台粉炎上面相變了

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」　醫警告：遲早變壞

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」　醫警告：遲早變壞

八點檔女星斬斷18年婚姻！驚爆前夫欠上億債務　公開離婚真正導火線

八點檔女星斬斷18年婚姻！驚爆前夫欠上億債務　公開離婚真正導火線

Sandra驚喜公開婚紗照！　倒數10天婚宴甜喊：不喧嘩的相愛

Sandra驚喜公開婚紗照！　倒數10天婚宴甜喊：不喧嘩的相愛

小吳IG打卡墾丁大街！　「炸湯圓、年糕真實價格」全被拍

小吳IG打卡墾丁大街！　「炸湯圓、年糕真實價格」全被拍

李多慧「0偽裝騎機車」停紅燈被巧遇！身上1配件…網笑：台OL必備

李多慧「0偽裝騎機車」停紅燈被巧遇！身上1配件…網笑：台OL必備

徐曉晰抱緊18歲帥兒！　兒子身高196公分…網驚：吃什麼長這麼高

徐曉晰抱緊18歲帥兒！　兒子身高196公分…網驚：吃什麼長這麼高

2年前出櫃認雙性戀！曹雅雯「緋聞女女戀」掰了　高帥男深夜陪伴

2年前出櫃認雙性戀！曹雅雯「緋聞女女戀」掰了　高帥男深夜陪伴

陳天仁惡行惹怒閨蜜男友！　揭「騙錢習慣」公開截圖酸：好笑又噁心

陳天仁惡行惹怒閨蜜男友！　揭「騙錢習慣」公開截圖酸：好笑又噁心

劉謙被迫赴陸直播帶貨「崩潰罹憂鬱症」！3年回不了家　4500萬房租泡湯

劉謙被迫赴陸直播帶貨「崩潰罹憂鬱症」！3年回不了家　4500萬房租泡湯

《茶金》李杏熱戀小8歲總監！逛街到一半「突伸進衣服」恩愛畫面全被拍

《茶金》李杏熱戀小8歲總監！逛街到一半「突伸進衣服」恩愛畫面全被拍

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘「嚴厲處分」　她首發聲

林依晨陸綜舉手「我是成都人」　維基百科淪陷…被台粉炎上面相變了

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」　醫警告：遲早變壞

八點檔女星斬斷18年婚姻！驚爆前夫欠上億債務　公開離婚真正導火線

Sandra驚喜公開婚紗照！　倒數10天婚宴甜喊：不喧嘩的相愛

小吳IG打卡墾丁大街！　「炸湯圓、年糕真實價格」全被拍

李多慧「0偽裝騎機車」停紅燈被巧遇！身上1配件…網笑：台OL必備

徐曉晰抱緊18歲帥兒！　兒子身高196公分…網驚：吃什麼長這麼高

2年前出櫃認雙性戀！曹雅雯「緋聞女女戀」掰了　高帥男深夜陪伴

陳天仁惡行惹怒閨蜜男友！　揭「騙錢習慣」公開截圖酸：好笑又噁心

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

蓋瑞, 哈哈台

讀者迴響

最新新聞更多

  1. YTR卡特新疆遊再掀風波！　遭疑收錢拍片3點喊冤
  2. 哈哈台被讚YT清流！蓋瑞認「今年曾赴中拍片」封存：我們問心無愧
  3. 鳳小岳《披哥4》秀反差萌　大陸巡演賣爆「粉絲為拍照隔天請假」
  4. 二伯上節目脫口蘿拉「以前在中國做詐騙」　蔡阿嘎嚇壞火速打圓場
  5. 王心凌超浮誇「移動城堡舞台」驚喜曝光！眼尖粉絲嗨翻
  6. 載到野生阮經天！運將曝「超親民對話」　同行羨慕炸：桂林阿
  7. 聯誼實境《我是SOLO》強推藝人版！　想婚的全來上…網敲碗首選他
  8. 曾莞婷驚喜公開「男友視角照」！　捧臉表情全被拍：有些事該公開了
  9. Joeman錄影「攝影棚燈光突熄滅」找不到原因！　全場嚇瘋曾國城急緩和氣氛
  10. 瘦子升格二寶爸…開工忙炸　堅持經營婚姻「每個月要跟老婆約會」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366