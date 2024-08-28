哈哈台被讚YT清流！蓋瑞認「今年曾赴中拍片」封存：我們問心無愧

記者劉宛欣／綜合報導

百萬YouTuber波特王數月前曾爆料中國大陸砸錢邀請多組台灣網紅拍片「大外宣」，近日又有網友爆出發現第二波台灣網紅應邀要到新疆拍片，已經陸續冒出來，波特王隨後留言證實，導致最近赴陸旅遊的多組網紅遭質疑。擁有91萬訂閱的頻道「HahaTai 哈哈台」成員蓋瑞，28日也在Threads上證實今年有前往廈門拍片，但剛好撞上大外宣風波，因此果斷決定不上片。

▲蓋瑞證實今年有前往廈門拍片。（圖／翻攝自蓋瑞Instagram）

多組網紅被質疑是被中國大陸「招安」到當地拍片，收錢進行大外宣。有網友在Threads上點名YouTube的「清流」有「陪沈團」、「厭世甜點店」、「哈哈台」，直呼「真的拜託你們守住我YT淨土」。怎料沒過多久，就引來「HahaTai 哈哈台」成員蓋瑞親自回覆，轉發證實今年曾到廈門拍片。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蓋瑞回覆。（圖／翻攝自Threads）

蓋瑞在Threads上轉發該網友貼文，透露「說件悲傷的事，今年去金門訪問時，因為離廈門很近，我們就順道搭船去廈門拍了個小企劃」，沒想到拍完回台灣，剪完片沒多久，就發生了踢爆多組網紅被邀請到成都拍片的風波，他表示：「於是這支片直接永久封存於硬碟之中了，無論大家怎麼說

反正我們是問心無愧的。」首次曝光頻道為了避嫌而選擇不上片的內幕。