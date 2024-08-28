王心凌超浮誇「移動城堡舞台」驚喜曝光！眼尖粉絲嗨翻

記者許逸群／台北報導

王心凌Sugar High2.0世界巡迴演唱會，自從公布前導預熱「沉浸甜蜜」主視覺之後，火速登上各平台熱搜話題。除了緊鑼密鼓的開始演唱會內容規劃排練之外，王心凌今（28日）又在社群釋出了1支短影片，立刻引起歌迷熱議！

▲▼王心凌10月將在小巨蛋一連舉辦兩場演唱會。（圖／天晴娛樂提供）

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王心凌發布的短影片最後釋出了「神祕舞台」畫面！團隊證實，這是初步定案的舞台3D示意圖，並透露「羽翼移動城堡舞台」除了兩側的巨型LED做成翅膀形狀唯美夢幻之外，中間高達10米的3大片巨型LED架設圓形軌道，以正面是銀幕背後是雷射燈光的華麗姿態，彷若城門開啟的方式，展現城堡氣勢。

▲王心凌發布的影片中驚喜曝光全新舞台。（圖／翻攝王心凌臉書）

王心凌為了這次演唱會的新造型，也和各地不同的造型團隊每天腦力激盪，不斷推翻、重建。隨時和造型師訊息往來，資訊量十分龐大，就是想要讓歌迷在全新的造型上能發出更多的驚嘆。對於全翻新的內容，王心凌信心滿滿地表示：「就是要給歌迷最頂級甜蜜的體驗。」

王心凌Sugar High世界巡迴演唱會在歷經280天，走過29個城市、累計共32場演出，獲得各大演出商邀約。在2.0啟動之後，她一舉一動都深受矚目，目前首先公布的首演將於10月12、13日一連兩天在台北小巨蛋開唱，門票將於9月5日在她生日當天開賣，也是她在生日當天送給粉絲的禮物。