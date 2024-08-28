謝瓊煖罹失智症「超市買菜」付錢傻了！　回家打開冰箱一看愣住

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《你好，我是誰2》寇世勳超自然的演技加上打動人心的真實劇情，收視一路過關斬將，最新的尼爾森收視率調查數據，27日播出第14集，不但收視率衝高到1.1，在所有80個節目收視排行，也快速竄升到第10名。

▲《你好，我是誰2》收視率屢創新高。（圖／大愛電視提供）

《你好，我是誰2》收視最高峰落在拿下金鐘戲劇節目女配角獎的謝瓊煖，退休後出現失智症狀，買完菜回家，哥哥發現桌上放了兩大袋的零食，全都是全複的品項，謝瓊煖發傻回應「我怎麼會買哪麼多包，莫宰羊（臺語）」。

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接著打開冰箱一看，謝瓊煖整個人愣住，哥哥說「妳冰箱裡的菜比超市還多」，原來冰箱裡放著市場買的沒有包裝的菜，手裡拿著才剛從超市買回來有包裝的菜，而且在超市結帳六百元，還不知道要拿五百元還是一千元才能結帳。

▲謝瓊煖在《你好，我是誰2》罹失智症。（圖／大愛電視提供）

原來，謝瓊煖的老公謝其文早就知道她罹患失智症，只是都一個人承受，不只沒有告訴謝瓊煖自己的病況，也沒有告訴任何人。壓力大到不斷地跑去玩抓娃娃機釋放壓力。因為他早上出門才說電鍋裡有熱了午餐，沒想到回家問了謝瓊煖不但完全沒記憶，連問她哥哥是否有來家裡，老婆竟回答「沒有」，讓謝其文感受到太太失智症的情況每況愈下，而謝瓊煖則把一切的失常都當成笑話。

▲謝瓊煖在《你好，我是誰2》罹失智症。（圖／大愛電視提供）

寇世勳在劇中登山遇到了謝瓊煖，她滔滔不絕地跟登山客分享電視劇情，謝其文說罹患失智症的謝瓊煖以前讀過的書跟小說，還能倒背如流，說道「可是奇怪了，剛剛才發生的事情就會忘記，有的時候，一件事情她會把中間截掉，頭尾接起來說」，讓寇世勳飾演的曹醫師趕緊機會教育「失智症的人會忘掉短期的記憶，你這樣很好，常帶她出來跟人接觸，對於減緩她退化很有幫助的」。

▲《你好，我是誰2》寇世勳在登山時機會教育。（圖／大愛電視提供）

直到謝瓊煖的哥哥去宮廟說她是卡到陰，要去祭改，謝其文才說出實情是罹患了「阿茲海默症」。《你好，我是誰2》劇情有每個不同的真實個案與家屬面對的困境，再透過曹汶龍醫師量身打造醫病醫心的藥方，分秒都扣人心弦。