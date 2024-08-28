ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳詩媛神隱2周突更新IG！　連曬3照甜笑曝近況

記者王靖淳／綜合報導

「樂天女孩」陳詩媛（十元）今年4月認愛奧運金牌羽球國手王齊麟，小倆口公開放閃的互動引發外界關注討論，日前女方為了接機進入管制區接機而挨轟，事後她也親自發聲道歉，不過疑似扛不住批評聲浪，而在本月中悄悄將Threads帳號關閉，許久未更新社群動態的她，今（28）日難得在IG秀出3張甜笑近照透露近況。

▲陳詩媛。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

▲陳詩媛是樂天女孩成員。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

照片中，陳詩媛展現輕鬆愉快的狀態。她穿著白色荷葉邊長袖上衣，搭配黑色短裙，整體造型簡約又青春。她微笑面對鏡頭，將右手自然地抬起放在頭上，照片背景是一幅綠色的大葉子壁畫，為整體畫面增添生動感和活力。她的表情十分開朗而自信，整體形象相當富有朝氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳詩媛。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

▲陳詩媛平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

在其他張照片中，陳詩媛除了將身體微微側向一邊之外，還將右手插在腰間，左手輕輕撫著臉頰，做出一個帶有俏皮感的表情，她將雙眼微微閉起，嘴角微微上揚，完美展現青春又不失自然可愛的形象。為此，陳詩媛的貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也有不少人留言表示「終於看到妳發文了」、「久違的貼文很開心」、「總算是盼到妳回來了」。

▲陳詩媛。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

▲陳詩媛擺出搞怪表情。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

懂事3歲娃獨自收滿地玩具　見1歲弟睡著還貼心幫蓋被

推薦閱讀

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘「嚴厲處分」　她首發聲

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘「嚴厲處分」　她首發聲

林依晨陸綜舉手「我是成都人」　維基百科淪陷…被台粉炎上面相變了

林依晨陸綜舉手「我是成都人」　維基百科淪陷…被台粉炎上面相變了

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」　醫警告：遲早變壞

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」　醫警告：遲早變壞

八點檔女星斬斷18年婚姻！驚爆前夫欠上億債務　公開離婚真正導火線

八點檔女星斬斷18年婚姻！驚爆前夫欠上億債務　公開離婚真正導火線

Sandra驚喜公開婚紗照！　倒數10天婚宴甜喊：不喧嘩的相愛

Sandra驚喜公開婚紗照！　倒數10天婚宴甜喊：不喧嘩的相愛

小吳IG打卡墾丁大街！　「炸湯圓、年糕真實價格」全被拍

小吳IG打卡墾丁大街！　「炸湯圓、年糕真實價格」全被拍

李多慧「0偽裝騎機車」停紅燈被巧遇！身上1配件…網笑：台OL必備

李多慧「0偽裝騎機車」停紅燈被巧遇！身上1配件…網笑：台OL必備

徐曉晰抱緊18歲帥兒！　兒子身高196公分…網驚：吃什麼長這麼高

徐曉晰抱緊18歲帥兒！　兒子身高196公分…網驚：吃什麼長這麼高

2年前出櫃認雙性戀！曹雅雯「緋聞女女戀」掰了　高帥男深夜陪伴

2年前出櫃認雙性戀！曹雅雯「緋聞女女戀」掰了　高帥男深夜陪伴

陳天仁惡行惹怒閨蜜男友！　揭「騙錢習慣」公開截圖酸：好笑又噁心

陳天仁惡行惹怒閨蜜男友！　揭「騙錢習慣」公開截圖酸：好笑又噁心

劉謙被迫赴陸直播帶貨「崩潰罹憂鬱症」！3年回不了家　4500萬房租泡湯

劉謙被迫赴陸直播帶貨「崩潰罹憂鬱症」！3年回不了家　4500萬房租泡湯

《茶金》李杏熱戀小8歲總監！逛街到一半「突伸進衣服」恩愛畫面全被拍

《茶金》李杏熱戀小8歲總監！逛街到一半「突伸進衣服」恩愛畫面全被拍

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘「嚴厲處分」　她首發聲

林依晨陸綜舉手「我是成都人」　維基百科淪陷…被台粉炎上面相變了

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」　醫警告：遲早變壞

八點檔女星斬斷18年婚姻！驚爆前夫欠上億債務　公開離婚真正導火線

Sandra驚喜公開婚紗照！　倒數10天婚宴甜喊：不喧嘩的相愛

小吳IG打卡墾丁大街！　「炸湯圓、年糕真實價格」全被拍

李多慧「0偽裝騎機車」停紅燈被巧遇！身上1配件…網笑：台OL必備

徐曉晰抱緊18歲帥兒！　兒子身高196公分…網驚：吃什麼長這麼高

2年前出櫃認雙性戀！曹雅雯「緋聞女女戀」掰了　高帥男深夜陪伴

陳天仁惡行惹怒閨蜜男友！　揭「騙錢習慣」公開截圖酸：好笑又噁心

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳詩媛, 十元, 啦啦隊, 王齊麟

讀者迴響

最新新聞更多

  1. YTR卡特新疆遊再掀風波！　遭疑收錢拍片3點喊冤
  2. 哈哈台被讚YT清流！蓋瑞認「今年曾赴中拍片」封存：我們問心無愧
  3. 鳳小岳《披哥4》秀反差萌　大陸巡演賣爆「粉絲為拍照隔天請假」
  4. 二伯上節目脫口蘿拉「以前在中國做詐騙」　蔡阿嘎嚇壞火速打圓場
  5. 王心凌超浮誇「移動城堡舞台」驚喜曝光！眼尖粉絲嗨翻
  6. 載到野生阮經天！運將曝「超親民對話」　同行羨慕炸：桂林阿
  7. 聯誼實境《我是SOLO》強推藝人版！　想婚的全來上…網敲碗首選他
  8. 曾莞婷驚喜公開「男友視角照」！　捧臉表情全被拍：有些事該公開了
  9. Joeman錄影「攝影棚燈光突熄滅」找不到原因！　全場嚇瘋曾國城急緩和氣氛
  10. 瘦子升格二寶爸…開工忙炸　堅持經營婚姻「每個月要跟老婆約會」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366