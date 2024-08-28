陳詩媛神隱2周突更新IG！　連曬3照甜笑曝近況

記者王靖淳／綜合報導

「樂天女孩」陳詩媛（十元）今年4月認愛奧運金牌羽球國手王齊麟，小倆口公開放閃的互動引發外界關注討論，日前女方為了接機進入管制區接機而挨轟，事後她也親自發聲道歉，不過疑似扛不住批評聲浪，而在本月中悄悄將Threads帳號關閉，許久未更新社群動態的她，今（28）日難得在IG秀出3張甜笑近照透露近況。

▲陳詩媛是樂天女孩成員。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

照片中，陳詩媛展現輕鬆愉快的狀態。她穿著白色荷葉邊長袖上衣，搭配黑色短裙，整體造型簡約又青春。她微笑面對鏡頭，將右手自然地抬起放在頭上，照片背景是一幅綠色的大葉子壁畫，為整體畫面增添生動感和活力。她的表情十分開朗而自信，整體形象相當富有朝氣。

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▲陳詩媛平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

在其他張照片中，陳詩媛除了將身體微微側向一邊之外，還將右手插在腰間，左手輕輕撫著臉頰，做出一個帶有俏皮感的表情，她將雙眼微微閉起，嘴角微微上揚，完美展現青春又不失自然可愛的形象。為此，陳詩媛的貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也有不少人留言表示「終於看到妳發文了」、「久違的貼文很開心」、「總算是盼到妳回來了」。

▲陳詩媛擺出搞怪表情。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）